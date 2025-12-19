北車中山恐攻已釀4死！張文犯案前詭異行蹤曝光 下榻處藏有25瓶汽油彈

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

北捷台北車站與中山站發生幾近恐怖攻擊的隨機砍人案！27歲兇嫌張文接連在兩站周邊投擲多枚煙霧彈，並沿路朝商圈民眾揮刀砍刺，最終在被警方包圍後，於百貨公司墜樓死亡。這起案件目前已造成4死以及多人受傷。經檢警深入調查後，逐漸得知張文的背景與犯案過程。

據了解，兇手張文來自桃園，原先為空軍志願役卻因酒駕遭到軍方汰除。今年1月才從桃園搬到台北中山區一帶租屋；張文在7月受教召後未向部隊報到，因而觸犯妨害兵役治罪條例遭通緝。張文在犯下罪行的前兩天先下榻位於大同區的旅館，並在犯案當天返回中山區租屋處縱火，並沿途燒機車，疑似為引開警方注意力，隨後前往北車犯案。

張文起先於傍晚5點多左右攜帶多枚煙霧彈與長刀前往捷運台北車站M7出口，接著便投擲煙霧彈，並砍殺欲阻止其行徑的57歲余姓男子，導致余男傷重不治；張文趁亂返回旅館補充煙霧彈，並徒步前往中山站商圈馬路上投擲煙霧彈，而後更便衝向人群中揮刀亂砍，再衝入百貨公司中繼續砍人。過程中導致一名27歲蕭姓男子遭砍中頸部而傷重不治。

警方獲報後派出大批警力前往，並在百貨公司將其包圍，然而張文竟然直接從五樓一躍而下，經緊急送醫搶救依然死亡。警方目前正全力搜索張文犯案物品，並在張文下榻的旅館搜出雨衣、黑帽，以及25瓶汽油彈等物品。目前張文犯案動機仍無從得知，相關情形尚待警方進一步調查、釐清。

