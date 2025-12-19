北車中山恐攻驚魂！27歲男化身「煙霧殺人魔」 汽油彈縱火隨機砍人釀4死9傷

27歲男張文昨在北車中山站陸續施放汽油彈及煙霧彈縱火，並隨機砍人釀成4死9傷慘劇。資料照片

台北捷運北車與中山站昨（19日）傍晚爆發史上最驚悚恐怖攻擊事件！設籍桃園的27歲通緝犯張文，身懷數十枚煙霧彈、汽油彈在林森北路縱火後，轉戰台北車站及中山商圈展開隨機屠殺，現場濃煙四起、尖叫聲不斷，張嫌更持長刀在百貨公司內瘋狂揮砍，最後在警方圍捕下從百貨公司6樓墜地身亡。這場血色殺戮共造成4人不幸喪生（含兇嫌）、9人輕重傷，全台交通樞紐一度陷入癱瘓，引發民眾恐慌！

北車中山站遭遇史上最恐怖攻擊行動，現場血跡斑斑。翻攝照片

精密獵殺！旅館藏25枚汽油彈「備戰」

警方調查發現，張文（27歲）並非台北本地人，而是桃園楊梅人，曾在空軍服志願役，負責通訊中隊無線電架設工作，但在2022年休假期間因外出酒駕遭逮捕，被軍方汰除提前退伍。今年7月他因未依規定參加教育召集，被認定妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。

今年1月間，張文離開桃園北上在中正區公園路租屋，疑似長期規劃犯案。警方查出，他疑似事先研擬縱火及砍殺路線，並為方便換裝及躲避警方追緝，於案發前兩天的17日，特地入住南西誠品旁的千慧旅館，將房間當作「軍械庫」。警方事後在他承租房間內搜出25瓶土製汽油彈、1把長刀、面罩及護具，顯示他早已準備發動一場大規模襲擊。

調虎離山？14分鐘三度縱火誤導警力

19日下午3點多，張文展開「首波攻勢」，在林森北路、長安東路一段等三處地點，於短短14分鐘內丟擲6枚汽油彈，導致現場火光四射，燒毀多部機車。

當警消疲於奔命滅火時，張嫌竟又折返公園路租屋處再度放火焚燒雜物，中山分局警方隨即調閱監視器鎖定車牌，發現張嫌竟是因逃避教召、遷戶籍未申報而於今年7月遭通緝的妨害兵役通緝犯。當警方南下桃園欲抓人時，卻不知張嫌已潛回台北車站準備「第二幕」。

煙霧掩護！ 捷運站內隨機砍人、百貨墜樓亡

昨天下午5點24分的下班尖峰時刻，張文拎著裝滿煙霧彈的小行李箱，從北捷M7、M8出口附近走下樓梯，邊走邊丟煙霧彈，現場瞬間被令人窒息的惡臭濃煙籠罩。張嫌在濃煙中抽出長刀，對路人展開無差別攻擊，57歲的余姓男子首當其衝，背部中刀失血過多送醫不治。不少目擊者餘悸猶存表示：「現場像毒氣室一樣，根本看不清路，只聽到尖叫聲，太恐怖了！」

張文施放煙霧彈後跑回中山站附近千慧旅館換裝，展開第二波攻擊行動。翻攝照片

張嫌在台北車站犯案後，神情冷靜從台北地下街走回中山站附近的商旅置換裝備，隨後攜帶長刀、背著土製炸彈出門，再度實施攻擊。他先在人車熙來攘往的誠品南西店前馬路上投擲煙霧彈，隨後快步邁過馬路抽刀走近百貨公司，一靠近門口就開始隨機砍殺騎士與路人，其中30歲的蕭姓男子及王姓男子分別頸部、胸部受創，緊急送醫後因傷重不治。張文則搭乘電扶梯一路上樓砍殺逛街民眾，最後在警方逐層封鎖圍捕下，從百貨公司6樓跳下，送醫後於晚間19點42分宣告死亡。

父母北上應訊揭：2年多未與兒子聯絡，也不清楚他近況

張文父母深夜到案。翻攝照片

恐攻事件發生後引起全台關注，張父、張母接獲警方通知後，立即從桃園北上製作筆錄。今（20日）凌晨近1時，張文父母製作完筆錄以後帶同警方返回楊梅住處，由北市刑大警員搜索張文楊梅老家，釐清犯案動機。

張文父母對警方表示，已經2年多未與兒子聯絡，也不清楚他近況，沒想到會發生如此嚴重事件。住在高雄的哥哥也透露，對弟弟近期狀況完全不知情，家屬對事件深感震驚與無奈。

社會反應：各界籲緊急應變、反恐層級全面提升

這起慘劇引起社會強烈憤怒與不安，總統賴清德晚間在臉書貼文表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

另行政院長卓榮泰也指示全國交通樞紐、航空站進入戒備狀態，台北市長蔣萬安則已召開緊急維安應變小組會議，強調將強化捷運站與百貨商圈的見警率。軍事專家則對張嫌持有的「軍警規格」煙霧彈來源表示疑慮，懷疑管制性物品外流，詳情仍待警方調查。



