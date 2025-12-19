北車中山攻擊事件 總統：擴大戒備、依法嚴查

今天(19日)傍晚在台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。賴清德總統透過臉書提醒民眾，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，也請立即通報警方與站務人員。

總統指出，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。他也請大家不要轉傳未經查證的訊息。

總統府則在稍晚通知賴總統原訂20日上午出席「《陳隆志的回憶、見證與實踐─台灣國家的進化與正常化》新書發表會」的行程取消。(編輯：陳文蔚)