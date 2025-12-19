北車中山砍人案已造成2死2命危5傷！稍早部分民眾躲誠品南西倉庫避難

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

捷運中山站一帶出現大規模隨機砍人案！一名頭戴防毒面罩的男子在台北車站投擲多枚煙霧彈，並砍傷阻擋民眾後，竄逃至捷運中山站，沿途再度丟擲煙霧彈，並持刀砍傷多人後追砍至誠品南西店；遭警方包圍後兇嫌墜樓送醫。目前已累積2死2命危，以及5傷。

張文闖入中山商圈與誠品南西店隨機砍人，部分顧客躲入南西誠品倉庫避難。（圖／翻攝自Threads）

社群平台有民眾發文表示，當時誠品南西店內有人目擊男子持刀，因發百貨民眾陷入恐慌，情況更因混亂而傳出在不同樓層發生攻擊；許多民眾得知店內「有人持刀」後立刻逃出百貨，部分顧客則湧進進倉庫避難，場面相當混亂。

