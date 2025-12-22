北車中山砍人案餘悸猶存！北捷再傳炸彈預告 台鐵同步強化警備

台北捷運昨晚接獲炸彈預告表示，將於今(22)天下午1時30分引爆炸彈。(示意圖) 圖：台北大眾捷運公司／提供

[Newtalk新聞] 上週北車中山一帶發生隨機殺人案引起關注，事後還有多起恐嚇犯案的預告，其中台北捷運昨晚接獲炸彈預告表示，將於今(22)天下午1時30分引爆炸彈，對此，北捷和台鐵都指出，已全面加強戒備，將全面警備，提高警覺。

19日北車、中山發生隨機傷人事件，造成兇嫌張文在內共4死，張文先在北車地下街投擲煙霧彈，之後又身穿戰術背心現身中山商圈，並闖南西誠品砍人，更在警方追捕下逃往頂樓，最後跳樓身亡。

廣告 廣告

此事檢引起大眾恐慌，網路上更出現多起恐嚇行兇的不當言論，而昨天晚間10時40分又接獲一起炸彈預告，該預告表示今日下午1時30分將在台北捷運系統引爆炸彈，但未說明在哪一條捷運。

對此，台北捷運回應，凡接獲任何危安通報，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，發現立即通報，各列車於終端站折返加強巡檢；部分車站與捷運系統共構的台鐵指出，目前已全面加強戒備，針對北中南有與捷運系統共構的車站區域全面警備，提高警覺。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄聖誕生活節週末破20萬人潮！ 滅火器、洪佩瑜、淺堤中央公園開唱

計劃縝密！張文「6次變裝」躲查緝 完整犯案軌跡一次看