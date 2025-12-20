北車中山砍人案1傷者為HIV患者！疾管署成立專案處理

北車與北捷中山站周邊昨日發生隨機攻擊事件，其中一名遭襲擊受傷者為已通報，並服藥穩定控制之HIV感染者。 圖：翻攝自@starmiau

[Newtalk新聞] 昨(19)日台北市發生隨機襲擊事件，對此，衛生福利部長石崇良表示，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷者為已通報，並服藥穩定控制之HIV感染者，已責成疾病管制署成立暴露後諮詢與公費預防性投藥PEP專案，並與台北市政府衛生局共同協助受影響民眾。

衛福部今天下午2點30分緊急召開記者會，說明風險評估與感染預防作為，石崇良說明，昨日台北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷者為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

另外，疾病管制署長羅一鈞也指出，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響的人毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

但也提醒在事件發生時，正在誠品生活南西店且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

台北市政府衛生局黃建華局長也說明，針對目前住院傷患，台北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

