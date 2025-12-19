北車中山砍人2死5傷2命危！ 兇嫌墜樓不治、受害者狀況曝

27歲張姓兇嫌捷運中山站周邊持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店砍人，造成多人輕重傷，最新統計2死7傷。（圖：記者爆料網）

台北捷運今（19）晚間發生隨機攻擊事件，台北車站M8出口傍晚有人投擲煙霧彈，持刀傷人，1名男子命危送台大醫院搶救；隨後兇嫌又到捷運中山站周邊持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店砍人，造成多人輕重傷，最新統計2死7傷。

27歲張姓兇嫌戴著防毒面罩、手持30公分長刃，今日傍晚下班尖峰時刻先是在台北車站投擲4枚煙霧彈，並砍殺1名見義勇為的男子，隨後一路逃至中山區南西商圈再度作案，在街頭攻擊4至5名路人並施放煙霧彈，隨後更闖入誠品南西店，現場一度陷入混亂。

涉案嫌犯稍早疑似自誠品南西店5、6樓處墜落，傷勢嚴重，據傳送國泰醫院。國泰醫院表示，傷者到院前無呼吸心跳（OHCA），據了解晚間8點已放棄急救。台大醫院先後收治1名患者，其中一名為北車57歲傷者，到院前OCHA，院方證實，經搶救，該名傷者於晚間7點30分宣告不治，另1名傷者仍在救治中。

馬偕醫院也於晚間7點21分更新相關收治情況，證實目前已收治2名由北捷中山站隨機攻擊案件送醫的傷者，其中1名男性到院時已OHCA，仍在急救中，另1名約50歲男性為輕微嗆傷，生命徵象穩定，留院觀察。

