北車中山隨機攻擊案 蔣萬安：嫌犯疑畏罪墜樓

台北市長蔣萬安表示，「對於嫌犯第一時間也很清楚，嚴懲不貸，全力緝凶，所以警察局也即刻調閱，相關的監視器畫面，掌握嫌犯在剛才稍早在南西中山站南西誠品的地方，也直接在處置嫌犯，目前掌握嫌犯極有可能後來畏罪跳樓。」

蔣萬安表示，這名男子已畏罪墜樓。台北市消防局表示，中山站的隨機傷人案，有7名民眾受傷，3名無意識無呼吸，4名受傷，現場已無火煙。

行政院卓榮泰也立即前往台北車站了解案情，證實兩起案件為同一人所為。