北車中山隨機攻擊！蕭彤雯點破「兇嫌最終目的」呼籲：別再提他名字
記者徐珮華／綜合報導
北捷台北車站、中山商圈19日爆發隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內共4死11傷。事件引發社會高度關注，27歲張男身分也遭起底，甚至有高中同學及軍中同袍出面公開昔日互動。正當各界紛紛挖掘張男過往，前主播蕭彤雯卻發聲呼籲：「不要再後製凶手照片！不要再寫出他的名字！更不要描述他的外型！」
蕭彤雯指出，她在幾篇文章中見到作者不僅反覆提及張男姓名，甚至描寫其犯案裝備、將他描繪為戰士，讓她相當氣憤。她認為，應該被外界記住的名字與人生故事，必須是受害者而非加害者，更直言加害者唯一配得上的稱呼只有「兇手」，「這世界瘋子太多，不要讓他們覺得『幹一票大的，大家就都會知道我是誰』！」
蕭彤雯強調，自己回顧2014年5月21日北捷隨機攻擊事件時，也未提及兇手鄭捷姓名。貼文一出，不少網友表示認同，還有人引用紐西蘭前總理傑辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）2019年針對清真寺恐攻事件的發言：「我懇請大家說出罹難者的名字，而非加害者。他想尋求惡名，但我們紐西蘭不會給他任何東西，連名字都不給。」
