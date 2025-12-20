北車中山隨機殺人釀4死！嫌犯先縱火再砍人 完整犯案時序一圖看

昨(19)日北車、中山發生隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，多人受傷。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 昨(19)日北車、中山發生隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，多人受傷。對此，警方公布張文的犯案時序，發現他早在昨(19)日就先在中山區部分路段焚燒小客車、重機等，後往租屋處縱火，之後才前往北車中山犯案，中間一度返回旅館，最後於中山誠品畏罪自殺，真正犯案時間僅2小時左右。

警方表示，27歲張文以類似孤狼隨機式在北車、南西商圈攻擊民眾，包含張文在內共4人死亡。嫌犯今年1月在中正區租屋，就曾因涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝，犯案前2天就先在台北市大同區南京西路某旅社入住，專案小組在租屋處、旅館內發現汽油彈等物品。

他的犯案過程帶防毒面具、黑色帽子、護目鏡、穿防彈背心，早在昨天下午3時左右在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5時初又在租屋處縱火。疑相關行為未引發警方關注，進而跑至北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，之後走連通道返回旅社，再度拿取刀械、煙霧彈至南京西路、捷運中山站外犯案後闖入百貨公司，期間持刀砍傷多人，37歲蕭姓男子及王姓男子傷重不治身亡。

經派員警前往百貨公司圍捕張文，張文在昨晚6時50分從百貨公司內高處墜樓，送醫搶救後院方在晚間7時42分宣告死亡。據衛福部統計，截至今天上午6時25分，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。張文以類似孤狼隨機式持刀械及煙霧彈並選定下班時刻在大眾運輸系統及商圈犯案，在民眾及警方即刻圍捕下，張文墜樓不治，犯案時間僅約2小時左右。

初步從警方調查跡象來看似乎已籌劃許久，案發後中央及地方立即動用大批警力及科技偵辦漏夜調查張文的犯案動機，釐清此起引發全國譁然的重大治安事件，目前警方已掌握張文在桃園楊梅居住處，昨晚帶回張文父母至台北市派出所內做筆錄，2人離開時面對現場媒體詢問不發一語。據了解，張文已許久未與家人聯繫。

