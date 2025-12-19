北車中山驚魂！張文畏罪墜樓亡 無差別攻擊時間序曝光
台北車站與中山商圈今（19）日晚間發生無差別攻擊事件，造成多名民眾死傷。27歲男子張文先在北車丟擲煙霧彈，並刺死出面制止的57歲余男，接著再持煙霧彈和刀械闖中山商圈，攻擊多人後逃入誠品南西百貨，隨後自高樓墜落，經送醫搶救，於晚間19時42分宣告不治。
北車煙霧彈攻擊事件
21:50更新 凶嫌「張文」北捷鬧區行凶 教授：跟鄭捷比有過之無不及
台北捷運今（19）日爆發震驚全台的連續攻擊事件，不少人聯想到多年前的鄭捷事件，對此中正大學犯防系教授戴伸峰剖析兇嫌張文的犯案心理。戴伸峰分析「從目前看到的影像加上墜樓的動作，和服裝、器材上有計畫的準備，我認為張文背後有非常大的自己顕示欲，他在路中間丟擲煙霧彈製造恐慌，為了就是吸引人注意，確保他在犯案時能得到關注，墜樓也是為了極大擴張民眾的恐怖感受，這種作法跟鄭捷比有過之無不及」。 觀看全文...
21:26更新 北車煙霧彈攻擊事件！警政署即刻強化四點作為
台北捷運台北車站、中山站今（19）日發生丟擲煙霧彈、隨機持刀傷人事件，共造成2死7傷，警政署立即通報全國警察機關，強化四點防處作為。 警政署要求警察機關提高見警率、強化聯防機制、快速通報及反應、現場應變處置的作為，加強大眾運輸系統場站等場所巡邏、重 觀看全文...
21:26更新 北捷凶嫌張文曾是空軍志願役 服役黑歷史曝光
27歲通緝犯張文今（19）日在北市捷運中山、北車站犯下隨機攻擊事件，知情人士指出，張文先前為空軍志願役，不適服退伍後遭教召未到才被通緝。 觀看全文...
21:21更新 張文一度闖誠品南西！民眾拿掃把鎖門、躲儲藏室 內部畫面流出
今（19）日傍晚27歲通緝犯張文在捷運台北車站丟擲煙霧彈，逃逸後轉往中山站砍傷民眾，而後藏匿於百貨內，最終仍遭警方包圍，沒想到他一躍而下墜樓送醫搶救，事發當時百貨內畫面曝光。 觀看全文...
21:19更新 北車、中山恐攻第3死！30歲男騎士重傷亡
今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，稍早死者再增1名，目前已知3死6傷，死者包含凶嫌張文。 據了解，最新傳出的死者為30歲蕭姓男子，當時他騎車行經中山站百貨周邊，遭到張文割喉，重傷送醫急救，最終不幸身亡。 觀看全文...
21:05更新 轉移警力？張文先縱火燒車 再丟煙霧彈砍人
今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成7人受傷、2人死亡，死者包含張文。《EBC東森新聞》獨家掌握，張文在犯下這起重大刑案前，先在中山區林森北路縱火燒車，疑似為了分散警力，傍晚再到北車、中山犯案。 觀看全文...
https://news.ebc.net.tw/news/society/528173 北市捷運隨機傷人 蔣萬安2度發聲：持續加強警戒
北市捷運北車、中山站今（19）日爆發嚴重隨機傷人事件，台北市長蔣萬安再度發聲，強調「巡邏警戒會持續加強」。 蔣萬安表示「今日在北車捷運站發生隨機傷人事件，我即刻要求警察局、消防局等相關單位全力加強警戒並處理現場狀況」。 觀看全文...
20:59更新 跟女兒相約！她誠品遭張文背後襲擊 驚：衣物溼掉才知流血
捷運台北車站、捷運中山站今（19）日發生無差別攻擊事件，共造成2死5傷2命危。嫌犯張文先在台北車站犯案後逃到中山區，再度丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，之後衝進誠品南西店。有一名被襲擊女子當時在誠品門口等待家人，慘遭襲擊受傷，送醫時仍驚魂未定。 觀看全文...
20:52更新 北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
台北車站和中山商圈晚間發生無差別攻擊，共造成2死5傷2命危。其中一名英勇57歲余姓男子，出面制止凶嫌張文丟擲煙霧彈，竟遭張文持利器攻擊，傷重不治。台大醫院表示，余男送到醫院時，就已經失去生命跡象，其中胸口的傷勢最為致命。 觀看全文...
20:44更新 北車恐怖攻擊2死7傷 凶嫌家搜出「製造汽油彈工具」
今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成7人受傷、2人死亡，死者包含張文。行政院長卓榮泰晚間8時到現場，表示目前全力調查中。另外，本台獨家掌握，檢方在張文的住處搜出並查扣製作汽油彈的工具，詳細犯案動機仍待釐清。 觀看全文...
20:43更新 北車、中山隨機攻擊！三鐵齊發聲：加強防範措施
捷運台北車站和中山站今（19）日傍晚驚傳隨機攻擊事件，交通部、鐵路局及高鐵都發布新聞稿說明，強調會確保旅客安全。 觀看全文...
20:41更新 北捷恐攻嫌張文妨害兵役被通緝 國防部揭原因
北市捷運中山、北車站今（19）日17時30分起爆發嚴重的攻擊事件，凶嫌張文持刀沿站丟擲煙霧彈造成極大恐慌，據了解張文因妨害兵役被通緝，國防部也透露原因。 觀看全文...
20:27更新 北捷隨機殺人2死9傷 誠品今宣布停業
台北捷運今（19）日在台北車站、中山站發生丟煙霧彈、持刀傷人案，嫌犯最後闖進誠品南西店墜樓身亡，這起襲擊案一共造成2死7傷，誠品表示今晚停止營業，並發表聲明「發生此突發事件，我們深感震驚與遺憾。第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等。目前全館人員皆已撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全」。 觀看全文...
20:13更新 北車、中山恐怖攻擊 凶嫌張文墜樓身亡
台北車站和中山站發生無差別攻擊，兇嫌張文犯後墜樓，於稍早搶救不治。 觀看全文...
20:06更新 北市恐攻57歲男制止張文遭傷 送醫搶救宣告不治
北市捷運中山、北車站今（19）日17時30分起爆發嚴重的攻擊事件，一名凶嫌持刀沿站丟擲煙霧彈，過程引發極大的恐慌，其中北車試圖阻止凶嫌的57歲男子遭重傷，命危送醫後仍宣告不治。 觀看全文...
20:04更新 北車恐怖攻擊事件！好多年輕人送醫 北捷員工也受害
今（19）日下班時間台北車站M7、捷運中山站外發生重大攻擊，凶嫌張文持長刀、煙霧彈隨機攻擊，造成9人受傷，其中4人命危。據了解，其中一名在北車嗆傷送醫的民眾，身分曝光是北捷員工。 觀看全文...
19:57更新 北車煙霧彈攻擊！卓榮泰：提高全國公共交通戒備
台北車站板南線M7、M8出口之間，今（19）日下午約5點30分，發生一名戴著面具的不明男子狂丟多顆煙霧彈，初步造成2名男性受傷送醫，行政院長卓榮泰連忙趕抵現場，也談及要求內政部就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。 觀看全文...
19:51更新 不只煙霧彈！北車攻擊凶嫌「張文」攜爆裂物 送刑事局鑑驗
北車、中山商圈驚魂夜，兇嫌張文持煙霧彈和利器無差別攻擊，共造成9人受傷，其中4人命危，最終張文於誠品南西百貨墜樓，送醫搶救中。警方在現場檢查他所帶去的物品，檢測剩餘煙霧彈。 觀看全文...
19:48更新 北捷恐攻事件！ 賴總統指示：全國擴大戒備
北市捷運中山、北車站今（19）日17時30分起爆發嚴重的攻擊事件，一名凶嫌持刀沿站丟擲煙霧彈，過程造成極大的恐慌，對此賴清德發文表示「警方及相關單位已在全國擴大戒備」。 觀看全文...
19:46更新 27歲男北車中山連續攻擊 直擊「超清晰正面 」
今（19）日傍晚台北捷運m7、m8出口有人丟擲煙霧彈，導致一人命危，凶嫌逃逸後轉往中山站，同樣在路上丟擲煙霧彈，還砍傷民眾，有民眾在北車星巴克拍下凶嫌的正面清晰照。 觀看全文...
19:43更新 北車煙霧彈攻擊 嫌再揮刀闖中山站 傷人後墜樓
台北車站發生隨機攻擊案件，犯嫌推著整箱生存遊戲煙霧彈在M7出口丟擲，造成一名男子命危。犯嫌逃逸後，又持長刀現身中山站附近，現場一名百貨保全疑似遭攻擊大出血送醫，目前犯嫌進入南西百貨後，約從5、6樓高墜樓，送醫搶救中。 觀看全文...
19:37更新 黑衣男中山站、北車連續攻擊 民眾尖叫嚇逃10秒畫面曝
台北車站於今（19）日約17時左右驚傳隨機攻擊事件。一名嫌犯疑似推著整箱生存遊戲用煙霧彈，在捷運台北車站M7出口附近隨意投擲，現場一度煙霧瀰漫、出現零星火光，造成兩名男子受害，其中一人傷勢嚴重、生命垂危，另一人則因吸入煙霧出現嗆傷症狀。 觀看全文...
19:26更新 通緝犯北車、中山無差別攻擊 9人受傷4命危
今（19）日下班時間台北車站M7出口、中山發生連續重大攻擊案，27歲的台灣籍通緝張姓男子持長刀攻擊、丟擲煙霧彈，連續攻擊完後，稍早從百貨5樓至6樓墜樓，失去生命跡象搶救中。目前已知兩起攻擊案共造成9人受傷，其中4人命危。 觀看全文...
北市捷運煙霧彈攻擊 蔣萬安公布凶嫌身分 https://news.ebc.net.tw/news/society/528150
北市捷運站今（19）日17時30分爆發嚴重的攻擊事件，一名凶嫌持刀沿站丟擲煙霧彈，過程造成極大的恐慌，更有多名民眾受傷，台北市長蔣萬安已到場，並公布凶嫌的身分。 觀看全文...
北車無差別攻擊 嫌南西百貨墜樓！送醫畫面曝 北車無差別攻擊 嫌南西百貨墜樓！送醫畫面曝
台北車站晚間發生無差別攻擊案件，整起事件已造成9人受傷，其中4人命危。稍早犯嫌躲入南西百貨後，從約5、6層高處墜樓，當場失去生命跡象，被送往馬偕醫院搶救中 觀看全文...
19:16更新 北車、中山遭連續攻擊 黑衣男持長刀、狂丟煙霧彈畫面曝光
https://news.ebc.net.tw/news/society/528145 觀看全文...
19:00更新 北車煙霧彈攻擊 嫌再揮刀闖中山站 傷人後墜樓
台北車站發生隨機攻擊案件，犯嫌推著整箱生存遊戲煙霧彈在M7出口丟擲，造成一名男子命危。犯嫌逃逸後，又持長刀現身中山站附近，現場一名百貨保全疑似遭攻擊大出血送醫，目前犯嫌進入南西百貨後，約從5、6樓高墜樓，送醫搶救中。 觀看全文...
18:57更新 57歲男阻「煙霧彈客」遭傷命危 台大醫證實： 仍在搶救中
捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右發生煙霧彈攻擊，目前有一名57歲男子，疑似在阻止凶嫌時遭對方持利器攻擊命危，被送往台大醫院救治，院方也證實確實有收到該名個案。 觀看全文...
18:56更新 北車煙霧彈凶嫌疑又犯案！ 中山站有人全身血倒地
今（19）日下班時間台北車站M8出口有民眾丟擲煙霧彈，現場一片慌亂，造成2位民眾受傷送醫，嫌犯目前在逃中，就在警方全力緝凶時，嫌犯又疑似在中山站犯案，據現場民眾回報，站外出現煙霧彈，且有人全身是血倒地，據悉該名凶嫌已逃進附近百貨中。 觀看全文...
18:51更新 北車煙霧彈攻擊2人送醫 店家曾聞很濃臭味
台北車站捷運M7至M8出口傳出隨機攻擊案件！嫌犯疑似丟擲多個生存遊戲煙霧彈，導致車站地板爆出濃濃煙霧和零星火光，造成一名57歲男子命危送醫、一名54歲男子被嗆傷，後續分別送往台大醫院與馬偕醫院救治，警方目前仍在追緝嫌犯中。而目擊店家也現身說法，並表示當時就聞到一股很濃的臭味，看見不少民眾驚慌逃竄，由於當下情況危急，也只能先打電話通知主管 觀看全文...
18:50更新 北車攻擊犯嫌犯案畫面曝光！戴防毒面罩推一箱狂丟5顆
台北車站晚間驚傳隨機攻擊，犯嫌丟擲煙霧彈的畫面曝光！只見犯嫌戴著防毒面罩，推著一大箱生存遊戲煙霧彈現身M7出口，隨手就往地上丟擲，揚起大片煙霧，火光炸裂，總共丟了多達5顆 觀看全文...
18:34更新 北車煙霧彈攻擊1人命危！卓榮泰到場視察
捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右傳出重大公安事件，嫌犯沿途丟擲多個煙霧彈，導致一名民眾命危。台北市長蔣萬安第一時間動員警察局、消防局到場應變；行政院長卓榮泰、台北市副市長李四川已到場視察 觀看全文...
18:28更新 北捷隨機攻擊 獨家丟擲瞬間曝光！爆裂物炸火光
台北車站傳出隨機攻擊案件！犯嫌疑似丟擲多個生存遊戲煙霧彈，一路從M7丟到M8，《EBC東森新聞》獨家掌握嫌犯丟擲煙霧彈畫面，滾到樓梯間瞬間炸開，爆出濃濃煙霧和火光，造成一名57歲男子命危送醫 觀看全文...
18:21更新 北車捷運爆煙霧彈攻擊 民眾驚逃！蔣萬安說重話
捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右傳出重大公安事件，傳有凶嫌戴防毒面具丟擲煙霧彈，更傳有民眾遭利器攻擊命危，台北市長蔣萬安第一時間動員警察局、消防局到場應變，本人預計19時到場 觀看全文...
18:19更新 北車恐怖攻擊 目擊者：嫌犯邊走邊丟多個煙霧彈
捷運台北車站發生恐怖攻擊事件，疑似不明人士丟擲煙霧彈，導致一名57歲男子重傷命危送醫，M8出口瀰漫刺鼻惡臭味。稍早有民眾看到有人頭戴防毒面罩，疑似是恐攻嫌犯 觀看全文...
18:03更新 北車捷運重大公安 1人遭「利器戳背」命危搶救中
捷運台北車站出口今（19）日下午5時30分左右，驚傳有人丟煙霧彈，捷運站濃煙密布嚇壞民眾，更有一名民眾疑似遭利器攻擊，左手臂大面積血跡一度沒生命跡象，正在搶救中。 觀看全文...
17:53更新 北車煙霧彈攻擊 1人CPR急救中…北市警局長到場
捷運台北車站M8出口今（19）日下午5時30分左右，驚傳有人丟煙霧彈，有目擊者透露「看到有人帶防毒面具丟罐狀物體」，地下街濃煙密布，讓許多民眾感到恐慌奔逃，更傳有1人疑似受傷正在接受CPR急救，台北市警局長李西河也到場坐鎮 觀看全文...
5點30分更新 北捷M8出口疑遭人丟煙霧彈！民眾驚喊：失火
捷運台北車站M8出口今（19）日下午5時30分左右，驚傳有人丟煙霧彈，有民眾嚇到驚喊失火了，目前警方已經封鎖現場進行搜索 觀看全文...
台北車站丟擲煙霧彈、刺死英勇民眾
警方指出，事件發生於晚間17時24分，張男頭戴防毒面罩，推著一整箱煙霧彈，於台北車站捷運M7出口沿途丟擲至少5顆煙霧彈，頓時北車火災廣播大響，現場一片混亂。
57歲余男見狀上前制止，未料竟遭張男持利器攻擊，送醫後仍宣告不治，台大指出，其胸口穿刺傷最為致命。另外還有一名捷運局員工，在初期協助滅火時不慎嗆傷，意識清楚送往馬偕醫院治療。
再闖中山恐佈攻擊
張文隨後攜帶煙霧彈與長刀，轉往中山商圈，再度隨機攻擊，造成多名民眾受傷，其中3人當場失去生命跡象。其中一名年僅27歲的蕭姓男騎士，當時騎摩托車經過遭刺，喉嚨撕裂傷，送醫搶救仍傷重不治。
張文畏罪墜樓亡
眼看警方追捕近在眼前，張文逃入誠品南西百貨，百貨內民眾嚇壞，急忙用掃把將門鎖上，更有人躲進儲藏室及倉庫裡，避免嫌犯闖入，百貨人員也立即協助旅客疏散。
張文最終自南西百貨高處墜樓，送醫搶救仍宣告不治。鑑識人員在現場查扣一枚M18煙霧彈，以及疑似土製爆裂物，另發現燃燒痕跡的汽油彈與疑似防彈裝備，相關證物已送交刑事局鑑驗。
張文背景
經調查，張文因遷移戶籍未申報，教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例而遭桃園地檢署通緝。他過去曾任職保全，目前無業，平時居住於台北車站周邊。警方將進一步調閱其筆記本與通聯紀錄，釐清犯案動機，以及是否涉及其他共犯或關聯事件。
有知情人士進一步透露，張文先前為空軍志願役，當時在台北空軍無線電中隊服役，因酒駕不適服退伍，會被通緝確實是因為教召沒到被通緝，楊梅老家鄰居也表示，當時張文被通緝時警察有來找人，但當時看不出他有什麼異常。
全國交通樞紐與公共場所提高警戒
行政院長卓榮泰晚間於中正一分局前表示，北車與中山站的攻擊事件確定為同一名嫌犯所為，已責成警政署、台北市警局及檢察機關徹夜偵辦，儘速釐清犯案動機與背景，同時要求全國重要交通樞紐與公共場所提高警戒，避免類似事件再度發生。衛福部也已協調各醫院全力搶救傷者，政府將持續向社會說明最新掌握情況。警方強調，相關案情仍在進一步調查中，一切將由檢察官統一說明。
