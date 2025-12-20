北車中山4死攻擊今招魂 家屬悲痛...誠品南西傳搖鈴聲

殯葬業者今日到南西誠品。（圖／東森新聞）





27歲男子張文昨（19）日傍晚在捷運台北車站、中山站周邊發動攻擊，之後於誠品南西墜亡，另造成3名無辜民眾喪命，今（20）日兩處案發現場分別展開招魂儀式，葬儀社的車輛、道士及家屬來到現場，場面十分哀戚。

綜合《TVBS》、《CTWANT》報導，今日下午台北車站、誠品南西均進行招魂儀式，其中台北車站有身穿黃袍的道士，家屬神情哀戚地跟在後頭；誠品南西則是有3名喇嘛到場做法事，從內部傳出搖鈴聲。

本案死者除了凶嫌張文外，還有被他持刀攻擊的57歲北捷余姓保全（北車）、37歲路過中山的蕭姓騎士、37歲誠品南西顧客，均為男性；另有11人受傷，傷者5人留院觀察，其中1位在北車嗆傷的54歲的男性捷運員工，已在今日中午出院。

廣告 廣告

張文是桃園人，今年在台北車站附近的「垃圾巷」租房，17日先入住旅館，19日疑似為了分散警力，下午先在林森北路等地連續縱火，之後再返回租屋處變裝、扛整箱汽油彈、備刀，傍晚在捷運台北車站丟擲煙霧彈並砍人，隨後再到中山站周邊、誠品南西以相同手法犯案，不久墜樓身亡。詳細犯案動機仍待調查。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／張文10年前明水三井實習 同學：遭霸凌「拿刀刺桶」

快訊／誠品南西店外車禍！公車撞騎士 釀1乘客受傷

張文殺紅眼！縝密犯罪計畫書曝 竟有整份「北車內部地圖」

