北車中山4死隨機攻擊 凶嫌張文租屋處內部曝光

檢方搜索張文位於台北車站附近的租屋處，發現包含製作汽油彈、炸彈等工具，如今內部畫面也曝光了。（圖／東森新聞）





今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成4死5傷，死者包含張文。檢方搜索張文位於台北車站附近的租屋處，發現包含製作汽油彈、炸彈等工具，如今內部畫面也曝光了。

據了解，凶嫌張文住在台北車站附近，俗稱「垃圾巷」的一處租屋處，在犯案前不久才搬到該處，當時因搬家沒收到教召令，沒去報到而被發布妨害兵役。

張文的租屋處內部畫面曝光，家中雜亂如廢墟，有許多製作汽油彈、炸彈等材料，檢方搜索後查扣相關物品，研判為預謀犯案。

廣告 廣告

張文疑似為了分散警力，犯案前還先在林森北路縱火燒車，傍晚就犯下駭人聽聞的隨機攻及事件，奪走3名無辜民眾的性命，隨後畏罪輕生。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／北市捷運煙霧彈攻擊 蔣萬安公布凶嫌身分

女清潔員「幾乎全碎」 殯葬業者表揭15小時修復的過程

快訊／北捷M7出口疑遭人丟煙霧彈！民眾驚喊：失火

