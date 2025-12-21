北車事件掀自保潮！高鐵「這1物」可拆當盾牌…官方回應了

社會中心／張予柔報導



台北車站、中山商圈及誠品南西店日前發生隨機攻擊事件，造成4人（含凶嫌）死亡、11人受傷的重大傷亡，引發社會高度不安，也讓大眾運輸安全再度成為焦點。事件發生後，網路上開始流傳各種「自保方式」，其中一則貼文指出，若在高鐵列車上遇到歹徒持刀攻擊，可將「座椅坐墊」拆下當作盾牌防禦，相關說法迅速在社群平台擴散，引起廣泛討論。對此，台灣高鐵公司也出面回應了。









北車事件後自保法暴紅！網瘋傳「高鐵這1物」可拆下當盾牌…官方回應了

有網友拍攝影片，示範高鐵座椅可拆卸當作防身工具。（圖／翻攝自Threads ＠jmacc_lilian102625）

廣告 廣告

有網友在Threads上分享，日本新幹線過去曾針對隨機攻擊事件進行防範設計，其中列車座椅坐墊可快速拆卸，在緊急狀況下可作為防護用途。其他名網友也實際拍攝影片示範，顯示高鐵座椅坐墊確實能輕易取下，並提醒使用後應將坐墊歸位，避免影響後續旅客乘坐與列車清潔。





北車事件後自保法暴紅！網瘋傳「高鐵這1物」可拆下當盾牌…官方回應了

貼文曝光後，網友紛紛表示自己時測過了，方法真的可行。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光後，不短時間內破280萬人瀏覽、按讚數也破12萬，不少網友留言驚喊「正在高鐵上馬上看看有沒有」、「第一次知道」、「多一分知識就多一分保命機會」。對此，台灣高鐵公司回應表示，高鐵列車的座椅設計在必要時確實可以拆卸作為防衛用具。高鐵也強調，所有列車長、服勤員及相關第一線人員，在上線前皆接受過相關訓練，了解如何在危急時刻協助旅客應變，確保乘車安全。





北車事件後自保法暴紅！網瘋傳「高鐵這1物」可拆下當盾牌…官方回應了

高鐵公司表示，座椅設計在必要時確實可以拆卸作為防衛用具。（示意圖／民視新聞資料照）

高鐵公司進一步說明，目前已在各車站與列車上配置保全人員，共同維持秩序與安全。針對近日捷運隨機攻擊事件，高鐵已主動提升警戒層級，在尖峰時段各車次列車，將車安保全的覆蓋率提升至100%，整體護車率也達到80%。高鐵公司也提醒旅客，列車每節車廂前後皆設有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦發現可疑行為或發生異常狀況，只要立即按下按鈕，就能直接與列車長通話，爭取第一時間協助。









原文出處：北車事件後自保法暴紅！網瘋傳「高鐵這1物」可拆下當盾牌…官方回應了

更多民視新聞報導

張文用煙霧彈型號曝光！退役少將揪1漏洞：要檢討

80歲翁「公廁如廁」遭變態中國男侵犯！追查數月終落網

彰化「送肉粽」行經路線曝光！鄉代提醒3件事要注意

