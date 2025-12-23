北車事件 許淑華建議：醫療費全額協助、每名罹難者600萬撫卹 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

張文駭人事件後，台北市議員許淑華今（23）日表示，悲傷之後，社會更需要陪伴與行動。她也以民政委員會召集人身分主持會議，針對12月19日北車重大事件的善後事宜進行討論，強調將盡全力給予受害者與家屬有尊嚴、有溫度的後續協助。

昨日會議開始前，許淑華與市議員同仁及市府公務同仁共同默哀一分鐘，向不幸罹難者致意。許淑華指出，會議重點全數聚焦在受害人撫卹與保險相關議題，北市府相關預算安排，市議會也將全力協助。

廣告 廣告

許淑華說明，受傷的11位民眾，其醫療費用將由台北市政府全額協助。她並向市府建議，由於案發地點在台北市，無論受傷民眾戶籍或實際就醫地點為何，只要提出相關醫療單據，市府都應給予協助。

針對罹難者部分，許淑華表示建議，3名不幸受害的民眾，台北市府將各別提供600萬元撫卹金，相關喪葬費用亦由台北市政府全額協助，盼減輕家屬在最艱難時刻的負擔。

在保險理賠方面，許淑華指出，余先生因案發於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬元保險理賠；王先生案發於誠品南西店，已與誠品公司確認，將協助申請公司保險理賠。至於蕭先生，因案發時正在道路上騎車，目前較難適用現行保險理賠範圍，對此她表示深感遺憾，將持續與市府溝通，尋找依法合適的協助方案，協助蕭先生的遺屬。

此外，許淑華也指出，已與法制局討論，本次事件受害者可依《犯罪被害人權益保障法》第57條規定，透過犯罪被害人保護協會申請最高180萬元的補償金。

許淑華最後感謝跨黨派議員及法制局等相關單位共同出席會議，表示唯有攜手合作，才能逐步撫平台灣社會因事件所受的傷害，陪伴社會一起向前。

照片來源：許淑華

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

主張打破天花板、提高農退儲金相對提撥額 郭國文提案獲跨黨派立委連署

張文縱火持刀攻擊案 黃捷：跨轄區通報調度仍有強化空間

【文章轉載請註明出處】