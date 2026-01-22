北車今下午2點「危安演練」 將發細胞簡訊、疏散管制

台北市 / 武廷融 綜合報導

去年12月19日台北捷運發生隨機攻擊事件，台北市政府為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，將於今(22)日下午2點進行危安演練。本次演練以「無差別攻擊事件」為基礎，市府提醒，演習期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練，周邊民眾收到警訊通知時請勿驚慌，而演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。

台北市政府指出，本次演習目的為檢視北車內各單位針對重大危安事件的因應具體作為。演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

廣告 廣告

北市府表示，本次演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」（包括四鐵、四個地下街及微風商場）。市府也特別結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

另外，今日下午2點至3點為演習期間，將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練。屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。此外，演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。

原始連結







更多華視新聞報導

北車今進行「無差別攻擊演習」 下午2點疏散管制

台北車站余家昶悼念牆 開放獻花至2日

台北車站M7出口悼念空間 北捷籲勿放飲料食品

