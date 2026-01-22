北車今模擬無差別攻擊！蔣萬安預告下階段演練規模擴大、強度提高

台北市政府今（22日）在北車辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。（圖／鄒保祥攝）

去年底台北市中山捷運站、台北車站發生隨機攻擊案件，為確保台北車站特定區域面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府今（22日）在北車辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。台北市長蔣萬安受訪時透露，未來的第三階段演練將會是跨縣市在複雜場域執行，演練規模、強度都會有所提升。

台北市政府今天規劃在台北車站特定區域辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，模擬歹徒在月台投擲煙霧彈後逃竄，並在捷運、台鐵月台持刀砍傷民眾，現場備有假血漿、煙霧效果，逼真畫面讓民眾驚呼連連。

蔣萬安視察時表示，1219隨機攻擊事件後，啟動3階段特殊突發狀況的維安演練，此次是第2階段。繼上次於市府捷運站附近結合商場進行全面演練，今天規模、情境更為複雜。

台北市政府今天規劃在台北車站特定區域辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，模擬歹徒在月台投擲煙霧彈後逃竄，並在捷運、台鐵月台持刀砍傷民眾。（圖／鄒保祥攝）

蔣萬安說，本次演練選在台北車站4鐵共構，有4條地下街，加上1個大型百貨商場，動線複雜，維安難度極高，因此要給予同仁極大肯定。從一開始面對突發狀況，進駐聯合防災中心，即刻指揮調度反應，隨後到B2月台層搶救，並到B3共構層抓捕嫌犯，最後再追到地下街處理爆裂物，並在東門站進行大量傷患救助、檢傷以及後送，演練非常到位且紮實。

蔣萬安強調，市府透過大型演練，目的就是在突發事件發生時，能夠不慌不亂、沉著應對，將平時訓練成果在第一時間確實落實。他提醒大家務必秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，不疏漏任何一個環節、不輕忽任何一件小事，並以最嚴謹、最高標準面對各種可能情境。

演練現場備有假血漿、煙霧效果，逼真畫面讓民眾驚呼連連。（圖／鄒保祥攝）

北車維安難度高 蔣萬安：透過實際演練驗證各項SOP

蔣萬安重申，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不希望任何危險發生，但必須做好最萬全的準備。本次危安演練在規劃階段即納入多元情境與想定，除煙霧彈、汽油彈外，也模擬可能發生的爆裂物應處方式，透過實地操演驗證各項規劃與SOP。

他指出，任何制度與流程，唯有經過實際演練才能真正發揮效能，也期勉同仁未來進行各項演練時，務必全神貫注、全心投入。此次大型演練中，所有參與同仁皆展現高度投入與專業精神，再次具體展現台北市政府與中央部會攜手守護民眾安全的決心與執行力。

媒體詢問，民眾若遇到煙霧彈攻擊，該如何應對？蔣萬安表示，第一時間就是逃、躲、報，即刻遠離現場，面對任何突發狀況，民眾都不要圍觀拍照。如果無法遠離危險現場，找可以遮蔽或是可以確保安全的處所來躲避，第三階段則是即刻協助報案以及通報。

蔣萬安並透露，接下來的第3階段演練會把規模層級向上提升，北市府會進行跨縣市演練，包含台北、新北在內，在類似今天演練的複雜場域，進行更高強度的演練。

蔣萬安重申，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不希望任何危險發生，但必須做好最萬全的準備。（圖／鄒保祥攝）

基隆勇消為救人而殉職 蔣萬安率領同仁默哀一分鐘

另外，基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨日深夜發生住宅火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在執行救援任務時，為搶救受困女子，將自身氧氣面罩讓出，最終因吸入大量濃煙、長時間缺氧，送醫後不幸殉職。

蔣萬安今在致詞前，也邀請現場同仁為奮不顧身、英勇殉職的詹能傑表達最深沉的哀痛之意，默哀1分鐘。他表示，想告訴詹能傑任務結束、辛苦了，也希望大家一起為還在醫院接受救治的所有消防弟兄集氣。



