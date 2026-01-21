北車今演習無差別攻擊 早上台鐵月台先練習

▲台北車站去年發生砍人攻擊事件，今日四鐵四街一微風無差別攻擊危安實兵演習 。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 去年12月19日發生隨機砍人事件，釀4死11傷。台北車站今（22）日辦理高強度無差別攻擊危安實兵演習，台鐵上午10點開始在月台、地下街或連通道辦理無預警組合練習，下午2時正式演習。

本次演習以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。

演習以特定區9大事業體（四鐵四街一微風）轄管場域為範圍，結合外援單位台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件之各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。

此外交通部及臺北市政府均相當重視此次演習，計有交通部伍勝園政務次長及張垂龍司長，台北市政府蔣萬安市長率副市長及相關局處首長，以及臺鐵公司馮輝昇總經理及相關主管到場參加。

配合本次演習，台鐵各單位22日上午10時，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合練習（包含1月22日下午2時正式演習），屆時請路過的民眾或候車的旅客於演習時段內，遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施，亦建議於該時段行經台北車站的旅客提早進行行程安排，以避免有所延誤，造成不便之處，敬請見諒。

