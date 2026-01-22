北車今舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」 將採實地、實景、無腳本方式進行

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

為嚴防去年（2025）12月19日在台北車站、中山商圈發生的隨機殺人事件再次發生，台北車站今（22）日將在特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」，演習期間站區內將出現大量警消與應變人員，提醒行經北車的旅客留意相關管制措施，切勿驚慌。

台北車站今（22）日將在特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」，演習期間站區內將出現大量警消與應變人員，提醒行經北車的旅客留意相關管制措施，切勿驚慌。（示意圖／資料照）

台鐵公司在粉專發文「國營臺灣鐵路股份有限公司」指出，本次演習結合警政、消防、醫療及各進駐單位共同參與，演練範圍涵蓋四鐵系統、地下街及微風廣場等區域，並採取「實地、實景、無腳本」方式進行，模擬真實突發狀況，以驗證各單位在危安事件發生時的緊急應處及跨機關協調機制。

除正式演習外，上午將進行無預警組合訓練。演習與訓練期間，現場將實施必要的交通與人流管制，以及避難疏散演練，旅客如遇相關狀況，請保持冷靜並配合現場人員引導。演習時間為1月22日上午10時至12時進行組合訓練，下午2時至4時進行正式演習，影響範圍包括台北車站特定區內各軌道營運機構月台、地下街及連通道。

台鐵提醒，建議於演習時段需搭車或經過台北車站的旅客，提早規劃行程，留意可能因管制措施造成的延誤。對於演習造成的不便，敬請見諒，也感謝民眾配合，共同維護車站與公共運輸環境安全。

