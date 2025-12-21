北車傷人議員質疑警方 她轟：別在傷口灑鹽
[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡。對此，台北市議員簡舒培今（21）日指出，張文當天在北車作案前，先在林森北路、長安東路陸續縱火，地點都在警察局周邊，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾，讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？前台北市政府副發言人郭音蘭今日重砲抨擊簡舒培，鍵盤高手請退散，別在基層傷口灑鹽
郭音蘭指出，在社會全力檢討安全防護制度、基層同仁承受巨大壓力之際，簡舒培卻淪為「鍵盤辦案」的政論名嘴，對第一線拼命的基層警察指手畫腳，其行為不僅是扯後腿，更是製造社會對立。
郭音蘭提到，中山一派出所所長今日在面對各界質疑時，一度哽咽表示：「警察不是網路上的鍵盤高手。」這句話道盡了基層員警在第一線頂著壓力、流汗拚命的心酸。郭音蘭強調，對於制度面的精進，警政署長已公開承諾檢討，社會大眾對警察的辛勞亦感同身受。
郭音蘭說，反觀簡舒培議員，在政論節目上喋喋不休，指控警方「慢半拍」，更片面擴大所謂的警政漏洞，「當基層同仁在承擔風險處理重案時，簡議員卻躲在冷氣房動動手指，用片面資訊誤導大眾。這不是監督，這是對警察專業最無情的踐踏。」
郭音蘭更進一步點出，台灣警政體系本就屬於中央「一條鞭」，簡舒培若真心關切警政問題、發現制度漏洞，首要對象應是內政部長劉世芳，而非將情緒宣洩在基層警察身上。她痛批：「說到底，那位只會敲鍵盤、無視現實困難的『鍵盤高手』，恐怕正是簡議員本人。」
郭音蘭諷刺地表示，諷刺的是，連賴清德總統都在公開場合肯定蔣萬安市長即刻籌組「緊急安全小組」的作為，並呼籲中央與地方不分黨派、攜手合作。然而，簡舒培卻選擇無視國家元首的呼籲，執意開罵、累積仇恨值。
郭音蘭直言：「簡議員也不是第一次與賴總統唱反調了。在全民哀悼與檢討之際，卻有人忙著政治算計，這一次，到底是誰才真的『超超超超級蠢』？」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
傳張文行兇時監視器畫面失靈？北捷：畫面均依警方需求擷取保存
傳北捷監視器畫面失靈？北捷：確實有一組DVR硬碟磁區故障
路過誠品救傷者！台大醫父女檔正面照曝光 蔣萬安親致謝
其他人也在看
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 37
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 38
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 天前 ・ 78
張文隨機砍人！學生單手拿樂器逃亡...網讚危機意識最高
即時中心／林韋慈報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，下午3時40分許，先到台北市林森北路159巷、119巷、長安東路75號，連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火，之後5點23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，接著18時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。事件發生至今，全台高度關注，相關監視器畫面也陸續曝光，引發熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 58
獨家／北捷隨機砍人男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 1 天前 ・ 103
早寫好殺戮計畫！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失
社會中心／綜合報導北捷台北車站M7出口及誠品生活南西館一帶，19日晚間驚傳暴力攻擊事件。一名27歲張姓男子疑似在多個地點施放煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定民眾行凶，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方事後勘驗現場指出，張文事前已備妥大量汽油彈、煙霧彈與各式刀械，研判整起犯行並非臨時衝動，而是經過事前規劃，意圖造成大規模傷亡。民視 ・ 1 天前 ・ 18
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 194
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 111
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
張文與父母疏於聯繫 鄰居:這一家人都很神祕
政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者民視影音 ・ 1 小時前 ・ 1
影/又一個自稱「張文同夥」！作業員台中落網
在北捷、捷運中山站商圈共奪走3條人命的張文最後跳樓身亡，但目前台灣北中南陸續出現自稱他「同夥」的人，有位張姓男作業員上網po文暗示將在北捷板南線發動攻擊，三峽警方迅速查出他的位置，前往台中清水逮捕他。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 37
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 53
多家日媒報導張文恐攻案 蔣萬安：別再流傳不實訊息
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 262
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 1 天前 ・ 174
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 8
員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案。昨日下午3時40分許，他先後前往台北市林森北路159巷、119巷及長安東路75號連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火；下午5時23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，晚間6時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店內持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。民視 ・ 1 天前 ・ 41
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 1 天前 ・ 18