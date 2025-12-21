北車傷人議員質疑警方 她轟：別在傷口灑鹽

▲北捷隨機傷人兇嫌張文（紅圈處）進入捷運台北車站M8入口畫面。（圖／中正一分局提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡。對此，台北市議員簡舒培今（21）日指出，張文當天在北車作案前，先在林森北路、長安東路陸續縱火，地點都在警察局周邊，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾，讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？前台北市政府副發言人郭音蘭今日重砲抨擊簡舒培，鍵盤高手請退散，別在基層傷口灑鹽

郭音蘭指出，在社會全力檢討安全防護制度、基層同仁承受巨大壓力之際，簡舒培卻淪為「鍵盤辦案」的政論名嘴，對第一線拼命的基層警察指手畫腳，其行為不僅是扯後腿，更是製造社會對立。

郭音蘭提到，中山一派出所所長今日在面對各界質疑時，一度哽咽表示：「警察不是網路上的鍵盤高手。」這句話道盡了基層員警在第一線頂著壓力、流汗拚命的心酸。郭音蘭強調，對於制度面的精進，警政署長已公開承諾檢討，社會大眾對警察的辛勞亦感同身受。

郭音蘭說，反觀簡舒培議員，在政論節目上喋喋不休，指控警方「慢半拍」，更片面擴大所謂的警政漏洞，「當基層同仁在承擔風險處理重案時，簡議員卻躲在冷氣房動動手指，用片面資訊誤導大眾。這不是監督，這是對警察專業最無情的踐踏。」

郭音蘭更進一步點出，台灣警政體系本就屬於中央「一條鞭」，簡舒培若真心關切警政問題、發現制度漏洞，首要對象應是內政部長劉世芳，而非將情緒宣洩在基層警察身上。她痛批：「說到底，那位只會敲鍵盤、無視現實困難的『鍵盤高手』，恐怕正是簡議員本人。」

郭音蘭諷刺地表示，諷刺的是，連賴清德總統都在公開場合肯定蔣萬安市長即刻籌組「緊急安全小組」的作為，並呼籲中央與地方不分黨派、攜手合作。然而，簡舒培卻選擇無視國家元首的呼籲，執意開罵、累積仇恨值。

郭音蘭直言：「簡議員也不是第一次與賴總統唱反調了。在全民哀悼與檢討之際，卻有人忙著政治算計，這一次，到底是誰才真的『超超超超級蠢』？」

