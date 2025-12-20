北車傷者為HIV感染者恐傳播？疾管署：預防投藥後感染率幾為零

台北車站及中山商圈所發生的攻擊事件中，有傷者為HIV感染者，引發其他傷者可能連帶被感染HIV病毒的疑慮。對此，疾管署今天(20日)特別召開記者會表示，因血液曝觸感染HIV機率極低，同時再經過預防性投藥後，感染機率幾乎降到零，請民眾不要過於擔心。

北車攻擊事件中，傳出有名傷者為愛滋病感染者，引發大眾擔憂其他傷者是否因而曝露在感染HIV病毒風險中。

衛福部長石崇良和疾管署長羅一鈞20日特地召開記者會表示，這名感染者是已通報、長期口服藥物的感染者，因此再傳給其他人的風險相對低，透過預防性投藥後傳染性幾為零。羅一鈞：『(原音)這位感染者，我們可以告訴大家是說，他是已經通報，長期口服藥控制穩定，病毒量都屬於測不到的範圍，所以他感染風險相對低，不過因為血液可能透過凶器或曝露到傷口黏膜的風險不能完全忽略，經過預防性投藥後，可進一步把感染風險降到實質上等於零。』

羅一鈞表示，疾管署目前也有1922專線，如果有事件發生當時在誠品南西店的民眾遭砍傷或遭血液曝觸到傷口或黏膜而尚未就醫者，可以撥打24小時全年無休的1922防疫專線，將有專人協助轉介到感染專科醫師進行評估是否需要進行預防性投藥。羅一鈞表示一般投藥的黃金時間為72小時，若有民眾有上述疑慮可盡快諮詢。

至於如果是接觸到可能遭感染傷者的民眾，是否需要擔心？羅一鈞表示愛滋病毒對環境適應很弱，所以如果是載到傷者的計程車司機或是家人都不需要擔心。

羅一鈞進一步說明，預防性投藥者，在投藥前會先驗一次HIV，投藥後監測到12週，也會再驗一次HIV，若陰性就可以解除警報。

另外，由於傳染病防治法等規定，羅一鈞也希望民眾不要去肉搜感染傷者，否則最高可處新台幣3萬到15萬的罰鍰。(編輯：沈鎮江)