北車共構站維安漏洞？議員促整合改善SOP 別再費時個別通報
〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會交通委員會今天聽取台北捷運公司十九日「板南線台北車站隨機傷人事件」專案報告，市警局及捷運警察隊列席。議員輪番上陣炮轟，要求台北車站鐵路警察、捷運警察及市警局，通報必須一致，儘研議整合。北捷也應提出人力配置策進作為，避免員工勤務過重疲於奔命 未來演練也要加入前述通報演練，第一時間通報快又準，掌握好資訊，對於後面其他單位配合很重要的。
議員張志豪詢問，中山站誠品南西出事時，警方是否知道與早先的縱火案是同一人所為？北捷各站監視器有無安排人力監控？如果詢問處同仁恰好正在服務民眾，是否就無人監看？從縱火案到誠品南西悲劇發生，經過三、四個小時，這段期間其實可以有更多作為保護大家的安全，市府應成立跨局處平台聯合檢討，這樣才對得起英勇犧牲和不幸往生的市民。
警方回應，中山的偵查隊長當晚六點一看到新聞跑馬燈，發現誠品南西出事隨即就有連結到縱火案。
張志豪續問，假設出事，北捷是要通報110還是捷運警察？是否有專線？捷警接獲報案後，如何通知在各地巡邏的員警？此外，北車有捷警、鐵路警察及轄區員警，三方圍捕時，如果無線電不通如何抓人？倘若嫌犯有兇器，又正好碰上地下車站訊號死角，無法緊急求援，如何保障第一線執勤安全？
北捷說，都會通報。捷警隊表示，有無線電，訊號沒問題。捷警的無線電適用北捷的無線電，對警察局的話，勤務指揮中心可用警用無線電，但也承諾會立即跟台鐵、北捷研究如何改善。
交委會第一召集人游淑慧錯愕，不論是鐵路警察、捷警或市警局，照理來說都是隸屬警政署麾下，居然沒有共用的一套無線電，希望能在最快時間整合改善現行標準作業流程，接到通報後，應聯繫附近周圍、跨轄區的單位，不是還要自己聯繫，那要勤務中心做什麼？而且事發當下，北車究竟有無捷警？
議員簡舒培提到，台北車站明明有聯合防災中心，不是應該要有緊急聯絡方式？之前也演練過很多次，難道意外發生都是用打電話？個別通報太過費時。
捷警指出，當時巡簽完離去。游不解，當時是週五下班尖峰，為何員警會在這個時候離開？要求不論是北捷還是捷警，都要檢討大型站體人員配置不足的問題，未來也要加入上述通報演練。
捷警補充，隊上外勤總數168人，第一分隊45人、第二分隊38人、第三分隊36人、第四分隊35人、刑事組14人，事發當下北車到場人數13人、中山到場５人。以第一分隊為例，責任範圍包括淡水信義線台北車站至淡水站(含新北投支線)、板南線台北車站，以及中和新蘆線民權西路站至蘆洲站，幅員廣闊。勤務吃重。
網路社群發文恐嚇北捷 揚言今13:30引爆炸彈
（圖多）民眾自發到北捷隨機殺人案現場獻花悼念 1婦人在現場撕碎「小橘書」
他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到
北捷血案引發社會焦慮、社群恐嚇頻傳 王婉諭籲「三不」
