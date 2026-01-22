北車再演練防範無差別攻擊！ 蔣萬安預告：下回跨縣市

生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導

為了防範無差別攻擊事件，台北車站今天下午再度進行大型實兵演練，包括四鐵共構區及微風等九大事業體通通加入，模擬持刀歹徒在月台投擲煙霧彈，也演練包括爆裂物演練及傷患救治，台北市長蔣萬安也預告，下回演練規模將來到跨縣市層級。

投擲煙霧彈，持刀歹徒不斷叫囂，民眾倉皇逃離，模擬攻擊事件發生在台鐵月台，保全及員警馬上出動。員警vs.歹徒：「刀放下來有話好好說。」歹徒當場在月台遭到壓制，警消同步出動，救治傷者，但仍有漏網之魚逃往地下街，與員警展開對峙。歹徒vs.保全：「歹徒下來了，司法不公還我正義。」演練旁白：「拋射式電擊器射擊，透過拋射式電擊強力電擊，使歹徒全身肌肉痙攣。」

因應無差別攻擊事件，北車進行第二度大規模演練。（圖／北市府提供）1219無差別攻擊事件過後，北車第二度大型演練，周遭民眾都收到細胞簡訊提醒大家別驚慌，這回規模更勝上回，共加入九大事業體，包括四鐵共構、四條地下街和微風都加入，商家鐵門紛紛拉下來，民眾超有感。等領蛋糕民眾：「剛剛看新聞才知道。」外國遊客：「（等下就開了），對啊有營業，這個新聞我們有看到，所以也不意外。」警用無線電：「發現爆裂物。」

因應無差別攻擊事件，北車進行第二度大規模演練。（圖／北市府提供）現場疑似爆裂物，也出動防爆小組專門處理，種種突發狀況透過監視器，北捷北車高鐵等單位一路掌握，警政署更強化無線電通報系統，讓警力及時到位，解決事發當下傳出無線電失靈，無法通報的狀況。台北市警察局長林炎田：「各種狀況隨時我們，就由勤指中心來掌握，捷運警察隊不管各相關分局，都可以取得非常迅速的聯繫。」

因應無差別攻擊事件，北車進行第二度大規模演練。（圖／北市府提供）荷槍實彈員警也現身，加強見警率，希望民眾安心，而下次演練規模將再升級。台北市長蔣萬安：「第三階段我們又把規模層級向上提升，我們會進行跨縣市的演練。」每天統計都有60到80萬民眾進出北車精華地段，年關將屆演練再演練，就希望民眾徹底安心，過個好年。

