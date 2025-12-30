北車再爆驚魂！男情緒失控咆哮「要去中山站」 遭噴辣椒水壓制

台北車站今（30）日下午再爆驚魂！繼張文隨機殺人事件震驚社會後，一名男子疑似因情緒失控，在車站內大聲咆哮。為避免發生危險，站務員立即追上前，並聯合警方，使用辣椒水將男子壓制帶回。

男與保全衝突！站務員噴辣椒水 警壓制帶回

事發當下，現場有名男子情緒激動，與警方在手扶梯上你追我跑，嘴裡還喊著自己要前往中山站。為防後續發生危險，支援警力迅速到場，並噴灑辣椒水將男子壓制在地，驚險場面不僅嚇壞其他旅客，辣椒水在空氣中擴散，也讓旅客感到不適、不停咳嗽。

據悉，該男子疑似先跑到捷運站外，不停大聲嚷嚷並喊口號，隨後表示要前往中山站，因為日前才發生1219隨機攻擊案件，站務人員及員警高度戒備，第一時間追上前將人制伏，好在整起事件無人受傷，目前該男子已被帶回鐵路警局，後續將進一步釐清其動機。

男子遭員警壓制。圖／翻攝自Threads

※犯罪行為，請勿模仿

