北車勇伯捨命搏鬥張文阻傷勢擴大 蔣萬安諾頒褒揚狀、設紀念牌

北車案發第一時間，在余姓乘客攔阻下，凶嫌張文裝滿汽油彈的外箱誤燃無法取用，傷勢因而避免擴大。（鏡新聞AI生成示意圖）

台北市捷運台北車站、中山商圈19日晚間發生駭人隨機殺人案，凶嫌張文最終墜樓身亡，而在台北車站上前制止的57歲英勇余姓男乘客，當晚也傷重不治，但在他的阻擋下，讓凶嫌汽油彈無法啟用，阻止更大傷亡，對此，台北市長蔣萬安在應變會議上表示，會協助向中央申請褒揚令，盼余先生列入忠烈祠，北捷也會設置紀念牌。

凶嫌張文19日在傍晚人流尖峰，在北捷台北車站M7、M8出口拋擲煙霧彈，同時拖行一箱自製汽油彈，不過遭到57歲英勇余姓乘客上前制止，才未擴大傷亡，不過余男慘死於張文刀下，據友人發文透露，余男學識淵博又熱心助人，是家人眼中的好先生、好爸爸，同時澄清職業並非保全。

廣告 廣告

因為余男見義勇為，才避免汽油彈火燒北捷台北車站，今（21日）蔣萬案在「1219事件緊急維安應變小組會議」會後受訪表示，北市府會頒發褒揚狀給余先生，並協助向中央申請褒揚令，也希望能列入忠烈祠，另外，北捷也會在適合地點設置紀念牌。

北車現場遺留汽油彈、煙霧彈等殘骸。（資料畫面）

蔣萬安表示，明天起捷運公司一樓大廳，臨床心理師公會、諮商心理師公會的專業心理諮商師、志工朋友等會進駐，提供協助民眾諮詢；面對年末活動連連，蔣萬安也指出，接下來跨局處會在下週舉行高強度演練，並針對跨年晚會等，在市府站周邊高強度演練。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。 安心專線：1925（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980





更多《鏡新聞》報導

台北隨機殺人犯沒教召遭通緝！宣告死亡 57歲英勇乘客也不治

北車、中山隨機行刺 賴清德斥暴徒：全國擴大戒備

27歲通緝男一天犯4案 白天縱火、晚間北捷砍人