北車動線「宛如迷宮」 遇緊急事件難快速逃生

遇緊急事故難逃生，北車通道狹窄人潮易擠爆。（圖／TVBS）

台北車站M7、M8出口19日發生煙霧彈攻擊與隨機砍人事件，事發當下廣播響起火警警訊，大批民眾試圖逃離，卻因連接外部的出入口狹窄，導致瞬間大量人潮湧入，塞得水洩不通。記者實地觀察發現，北車內部動線與地圖設計十分複雜，宛如「迷宮」，一旦發生緊急狀況，民眾倉皇逃生時容易亂成一團。

對於北車的複雜動線，不少民眾即便看了地圖也感到一頭霧水。

北車動線複雜宛如迷宮，民眾看地圖也「霧煞煞」。（圖／TVBS）

民眾說：「我們先看了這張，我們先找到我們在這裡，然後我們看了這個，這邊沒有路可以來這邊，我覺得它應該要給一個東南西北，比如說這邊是東還是怎樣，所以我們就跑來看了這個，然後看了這個以後，看了這個圓圈圈，可是不知道這個圓圈圈是什麼。」

雜亂的動線標示恐阻礙逃生黃金時間，加上通道寬度有限，若遇緊急事件恐導致人群動彈不得。對此，議員建議應增加逃生指標密度。

民眾黨台北市議員張志豪說：「比方說我們可以擴大這些，緊急逃生的指標，它的亮度，比如說現在假設每隔10公尺，有一個緊急逃生方向的指標，或許你可以改成每隔5公尺，真的發生這種事情的時候，怎麼樣把這麼多的人，在短時間疏散到一個安全的地方，這個是可以做的，就是透過演練的方式。」

此次隨機攻擊事件後，警方已加派人力兩兩一組來回巡邏。網路上也掀起討論，是否該效仿中國大陸，在捷運或車站出入口設置安檢設施？不過專家對此持保留態度。

效仿大陸設安檢？專家認成本太高且效益偏低。（圖／TVBS）

台灣防災產業協會監事單信瑜說：「進入月台之後，不管是月台上本身，還是在列車的部分，這個部分是可以去做處理的，可是像昨天的狀況，因為不是在月台層，也不是在大廳層，它基本上在通道層，連大陸都沒有所謂的安檢措施，我們會認為說一次事件後，每一天都要增加20、30分鐘的時間，去排隊過安檢，這個成本大家願意付出嗎？」

專家分析，以台灣龐大的通勤流量來說，設置安檢門的成本極高但效益太低；與其全面安檢，平時提升民眾防災意識和確認逃生動線，才是上策。

