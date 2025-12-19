北車北捷驚魂 巨響爆炸竄白煙 民眾尖叫驚逃

台北車站19日傍晚驚傳煙霧彈攻擊事件，張嫌在捷運板南線台北車站M7出口外投擲煙霧彈，現場瞬間爆出巨響與刺鼻濃煙，民眾驚慌奔逃。（林欣儀攝）

捷運台北車站M7出入口及捷運中山站旁的誠品百貨南西店19日發生隨機傷人事件，M7出入口附近的店員表示，當下先是聽見一聲悶響，隨後傳出巨響爆炸聲，大片白色煙霧迅速擴散捷運車站，並伴隨強烈刺鼻味，許多民眾一邊尖叫一邊逃離，場面一度失控。誠品南西店內的店員則回憶，當下只看到很多顧客跑向門市想要避難。

M7出入口附近麵包店的店員李小姐表示，案發當時她正在幫顧客結帳，先聽到輕微且悶悶的聲響，接著就傳出巨大的爆炸聲，且有大片煙霧迅速蔓延，接著就許多民眾往車站方向奔逃。

李小姐形容，白色煙霧的味道像是「水鴛鴦」，且持續至少20至30分鐘。後續她也走出店面查看情況，發現四周已無人潮，但有1位民眾躺在地上不動，疑似就是死亡的57歲余男。在經過約莫5分鐘後，就有警消人員到場，捷運站內陸續傳出廣播，警察引導店家疏散，並拉上封鎖線。

附近另一家商店的林姓店員則回憶，事發當下有許多民眾在尖叫，除了站內充斥大量煙霧外，地上也看到疑似煙霧彈的罐子，再經過約10分鐘後就有警察出現，到場接管店面，請店家內的人員馬上疏散，大約1個小時後才被允許回到店內。

至於誠品百貨南西店附近的陳姓攤販指出，事發當下忽然聽到尖叫聲，然後看到人流大批來回逃竄，因為當下不知道發生什麼事情，也不知道嫌犯在哪裡，所以只好留在原地，也怕再度發生狀況。

南西店附近飾品店的老闆表示，當下聽到經過的民眾說，有人在大馬路上扔擲煙霧彈，並且手拿刀子作勢要殺人。過沒多久就聽到警笛大響，之後大約過了15分鐘後，聽到很大的「砰」一聲，聽附近民眾說才知道疑似是嫌犯墜樓，後來看到有人被抬出來，自己也是第一次遇到這麼可怕的事情。

事發後逃出南西店的3樓員工表示，因為他工作的店面在3樓的很裡面，當下並不知道發生什麼事，只看到突然有很多顧客跑向門市，表示他們想要避難，本來還以為是火警，後來才有樓管來叫他們撤離，自己什麼東西也沒帶就跑出來。

國防部表示，凶嫌因民國113年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦；他所用的煙幕彈非國軍制式裝備。

（珍惜生命，安心專線：1925）