北車危安演練發細胞簡訊 逼真內容嚇壞民眾直問「歹徒在哪」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市為因應「1219」北車無差別攻擊事件，全面強化公共場所危安應變能力。今（22）日下午，市府與交通部在台北車站特定區啟動高強度無差別攻擊實兵演練，並於下午2時18分發送細胞簡訊測試告警機制。不過，仍有部分未掌握演練資訊的民眾一度緊張，直呼「歹徒在哪？」市府則強調，演練目的在於提升實戰反應，接下來會有第三場高強度演練將在大橋頭和台北橋站舉辦。

有民眾在收到訊息後一度誤以為真實事件發生，緊張詢問「發生什麼重大事件？」甚至直呼「歹徒在哪？」。（圖／記者盧逸峰攝）

北市府指出，這次演練時間自下午2時至3時進行，並於下午2時18分正式發送細胞廣播訊息。由於台北車站為全國唯一的五鐵共構車站，不僅是首都圈最重要的交通節點，每日進出人流高達60萬至80萬人次，且地下空間與通道結構相對複雜，因此此次演練與過往不同，警示簡訊涵蓋範圍擴大至「台北車站半徑1公里」。市府前日說明，擴大告警範圍的用意，在於讓更多民眾熟悉細胞簡訊的接收方式，並在重大災害或治安事件發生時，能即時掌握避難資訊、降低混亂風險。

本次發送的細胞簡訊內容為：「[演練][疏散避難]1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999。」由於內容高度擬真，有民眾在收到訊息後一度誤以為真實事件發生，緊張詢問「發生什麼重大事件？」甚至直呼「歹徒在哪？」。

下午在台北車站登場的「北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練」，模擬多名歹徒隨機攻擊、丟擲煙霧彈、逃逸竄逃等情境，並結合封鎖現場、追緝制伏與大量傷患救援等項目，全面測試各單位即時應變能力。

北市府進一步說明，演練情境包含歹徒在台鐵月台投擲煙霧彈、於台北車站U-3共構區攻擊民眾，並攜帶爆裂物逃往地下街區；同時也模擬台北車站東三門廣場出現大量傷患，啟動前進指揮所與救護機制，並進行演練部隊集結與調度。

市府強調，透過這類高強度、接近真實狀況的演練，才能實際檢驗重要交通樞紐在突發事件中的聯防與協調能力，確保一旦災害發生，能在最短時間內降低傷害、穩定秩序。北市府也透露，第三場高強度危安演練將與新北市政府攜手舉辦，地點規劃於連結雙北的重要交通節點，包括捷運大橋頭站與台北橋站。



