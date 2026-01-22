北車危安演練落幕 春節前進行跨雙北更高強度演練

為確保面對突發危安事件時的緊急應變能力，台北車站三鐵、四地下街及一商場今天(22日)下午共同參與無差別攻擊危安演練，模擬歹徒丟擲煙霧彈、攻擊民眾、攜帶爆裂物逃竄的情況。台北市長蔣萬安表示，此次演練相當到位、扎實且完整，未來也會針對演練環節精進與改善。他並指出，農曆春節前將會再進行雙北跨縣市更高強度演練。

台北市政府與交通部為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，22日下午進行「無差別攻擊事件」聯合危安實兵演練。依據台北市政府的規劃，此次演練模擬多名歹徒在台鐵月台丟擲煙霧彈後，逃竄到地下三樓三鐵共構區無差別攻擊民眾，各單位立即啟動自衛編組疏導民眾；其中有名攜帶爆裂物的歹徒逃竄到地下街，遭警方以優勢警力壓制與逮捕，並排除爆裂物。由於造成大量傷亡，因此在台北車站東三門廣場開設大量傷患搶救區及前進指揮所。

廣告 廣告

在演練過程中，北市府也針對周邊1公里內範圍發送中、英文版疏散避難告警細胞簡訊，提醒民眾模擬重大治安案件疏散避難，請大家勿驚慌，遵從引導進行演練。

台北市長蔣萬安、交通部政務次長伍勝園下午共同視察演練，蔣萬安在演練完畢後，首先為在基隆火災中殉職的基隆市消防局小隊長詹能傑默哀，隨後表示相較於去年底在市府捷運站的演練，此次規模與情境更為複雜、危安難度極高。他肯定此次演練非常到位、扎實且完整，並表示未來會持續進行精進與改善，料敵從寬、禦敵從嚴，希望透過演練，在突發事件發生時能沉著應對，落實平時的訓練。

蔣萬安也提醒民眾，若碰到歹徒丟擲煙霧彈，第一時間要「逃、躲、報」，不要圍觀拍照；若無法逃離現場，就找地方遮蔽確保安全，再協助報案及通報。

蔣萬安並指出，北市府在去年12月19日發生隨機攻擊事件後，便啟動三階段危安演練，今天是第二階段，第三階段跨縣市危安演練則預計在農曆年前舉行。蔣萬安：『(原音)第三階段我們又把規模層級向上提升，我們會進行跨縣市的演練，所以會以台北、新北以及包括在今天這樣的一個複雜場域，進行更高強度的演練。』

至於有民眾21日下午搭乘台北捷運時，在車廂內拿出文具剪刀，引起乘客不安並通報。蔣萬安表示，北捷已在第一時間向他回報並通報警察局，現場也有緊急應變，後續會依照大眾捷運法裁處。他呼籲民眾搭乘交通運輸工具時要遵守相關規則，共同維護城市安全。