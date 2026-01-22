北車危安演練 提升即時應變能量

▲北車危安演練爆裂物處理演練。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（22）日前往臺北車站特定區，視察由臺北市政府與中央相關部會共同舉辦，首次在臺北車站特定區營運時段辦理的「高強度無差別攻擊危安演練」。蔣萬安除全程視察各項演練內容外，並於演練結束後進行講評，感謝中央政府、民間單位夥伴及市府同仁投入演練，再次展現中央與地方攜手、全力守護民眾安全的決心與執行力。

▲蔣萬安視察傷患救治演練。

蔣萬安在講評前，請與會人員一同為昨（21）日在基隆火災現場奮不顧身、英勇殉職的詹能傑小隊長，表達最深沉的哀悼之意，並向詹能傑小隊長致意「任務結束，辛苦了！」同時也請大家為目前仍在接受救治的消防弟兄集氣、祈福，祝福早日康復。

蔣萬安表示，今日演練充分展現跨單位、跨局處的整體規劃，由中央與地方政府結合民間力量，使整體演練內容相當紮實、完整。他特別向所有事前參與規劃會前會，以及今日實地演練的每一位夥伴與同仁表達最高敬意與誠摯感謝，並致意「各位辛苦了」。

蔣萬安也感謝交通部、內政部及所屬單位長官對市府的指導與協助，讓本次危安演練得以順利完成。他指出，這次演練是市府在1219事件後啟動三階段危安演練的第二階段。第一階段已於市府周邊的市府捷運站，結合地下商場進行全面演練；本次第二階段則選在臺北車站特定區辦理，情境與規模更加複雜，涵蓋4鐵共構、4條地下街及1座大型百貨商場，動線複雜、危安難度極高。

蔣萬安表示，從演練過程中可以看到，「聯合防災中心」在突發狀況發生時，能即刻發揮指揮、調度與反應的核心功能；在狀況下達後，交通部、臺鐵及市府跨局處同仁迅速啟動應變作為，隨後由臺北捷運公司、自衛編組、捷警及中正第一分局警力進場處置，消防局同步進行傷患救助與後送；在臺北車站東門的大量傷患救助演練中，臺北市立聯合醫院、衛生局及消防局也即刻完成檢傷分流與重傷緊急送醫作業。各項演練流程皆展現高度專業與紮實執行力，表現值得高度肯定。

蔣萬安強調，市府透過大型演練，目的就是在突發事件發生時，能夠不慌不亂、沉著應對，將平時訓練成果在第一時間確實落實。他提醒大家務必秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，不疏漏任何一個環節、不輕忽任何一件小事，並以最嚴謹、最高標準面對各種可能情境。

蔣萬安最後再次強調「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，我們不希望任何危險發生，但必須做好最萬全的準備。本次危安演練在規劃階段即納入多元情境與想定，除煙霧彈、汽油彈外，也模擬可能發生的爆裂物應處方式，透過實地操演驗證各項規劃與SOP。他指出，任何制度與流程，唯有經過實際演練才能真正發揮效能，也期勉同仁未來進行各項演練時，務必全神貫注、全心投入。此次大型演練中，所有參與同仁皆展現高度投入與專業精神，再次具體展現臺北市政府與中央部會攜手守護民眾安全的決心與執行力。