北車又出事！狂男高喊口號按火災鈴 身分曝光曾在路透社工作

男子在台北車站亂按火災警報遭壓制。翻攝kouei.sj Threads

台北車站地下三樓三鐵共構處（R-13臺鐵閘門口）今（30日）下午14時許發生一起恐嚇公眾案件。由於日前甫發生「張文隨機殺人事件」，捷運周邊安全高度敏感，現場民眾一見異狀即人心惶惶，警方接獲通報後約5分鐘內趕抵現場，迅速將滋事男子壓制逮捕，避免事態擴大。

現場衝突畫面隨後曝光，只見陳姓男子手持紙張，口中高喊不明口號，在站內引發騷動。鐵路警察與站內保全立即上前勸阻，雙方一度爆發口角。期間，保全一路尾隨陳男，並持對講機通報支援警力，最終在手扶梯處合力將人壓制，成功控制現場。

廣告 廣告

警方指出，陳男搭乘台北捷運板南線抵達臺北站後，先在站內按壓火災鈴，經捷運站長制止仍不聽勸，隨即跑至臺鐵出站閘門內再次按壓火災鈴，隨後陳男又至站外手持紙條持續喧嘩。

站長為防止危害擴大，依法使用辣椒水制止，但陳男仍情緒激動，轉往手扶梯處咆哮，最終在中山地下街轉角處遭警方制止帶回。

警方查扣陳男手中紙條，內容提及「鳳鳴－桃園區間車疑似出軌、日前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等字樣。警方表示，相關內容未經證實，已造成公共場所恐慌。

本案由本分局臺北所受理，警方依刑法第151條「恐嚇公眾」現行犯將陳男帶返警局，安撫情緒後依法偵辦。據陳父所述，陳男過去曾在外媒路透社工作，警方將進一步釐清其動機與背景。

警方呼籲，近期公共運輸安全備受關注，民眾如發現可疑狀況，應即時通報站務或警方，共同維護公共安全。



回到原文

更多鏡報報導

房內藏25顆汽油彈！張文冷靜回旅館換裝 「背土製炸彈、長刀上街」畫面曝光

比讚嗆「撒謊入地獄」！網紅孫生性侵今開庭 爭議懶人包一次看

曹西平驟逝親哥拒認屍 唐治平母冰存近兩月恐成對照