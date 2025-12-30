北車又出事！男突情緒失控、激動大吼「我會傷人」 遭噴辣椒水壓制

記者林盈君／台北報導

本月19日，台北車站及捷運中山站，發生隨機殺人事件，嫌犯張文利用煙霧彈及汽油彈，釀多人死傷，對此，北捷及台北市警方也增加巡邏警力，維護民眾安全。今（30日）下午，台北車站地下三樓，一名男子疑似因情緒激動，不斷大喊要去中山站，甚至狂吼「我會傷人喔」，嚇壞不少民眾，捷運公司人員擔心波及其他民眾，朝男子噴灑辣椒水，最終由鐵路警察帶回派出所。

台北車站地下三樓，一名男子疑因情緒激動被噴辣椒水。（圖／翻攝Threads@chris1204）

據了解，今天下午2時許，位於台北車站地下三樓附近，一名身穿T恤的年輕男子，疑似因情緒失控，整個人非常激動，不斷大喊要去中山站，還大吼「我會傷人喔」等，捷運公司人員發現後設法安撫，但由於男子遲遲無法冷靜，為避免波及其他民眾，因此朝男子噴灑辣椒水，鐵路警察獲報也趕到現場，並將男子帶回派出所。

初步了解，男子係因身心狀況不穩，才會突然情緒激動，所幸之後家屬到場，男子才逐漸平靜下來，而當時有民眾目睹這一幕，都紛紛猜測是否發生攻擊事件，所幸是虛驚一場。但有網友PO文指出，當時有聽見男子大吼「不要過來」、「我真的會傷人喔」等語。

