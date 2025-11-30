北車又現色狼? 醉男捷運親外籍女遊客 站長壓制反被打傷

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

台北車站又出現色狼？週六晚間，一名35歲的廖姓男子，喝得醉醺醺。他在捷運車廂內，看到一名外國籍的女遊客，竟然走上前，往女子的肩膀親了下去。詭異行為，把其他旅客全都嚇壞。站務人員獲報，將他壓制在地，過程中男子竟然打了站長的臉，被站長提告。

捷運月台上，一名身穿格子襯衫、戴著眼鏡的的男子，被保全人員壓制在地，不斷掙扎，巨大聲響引起周圍旅客的注意。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，就在車廂內，親吻女乘客的肩膀，這詭異行徑，也把所有旅客全都嚇壞。」其他旅客表示，很冒犯啊，沒有邊界感，就突然衝過來，觸碰到你的身體，報警就看當下他有沒有跑走，如果他在這邊，那當然就報案，趕快去抓他。還有人說，平常有練一些防身什麼，如果是一般人的話，就是盡量把他壓在牆壁上，讓他不要動，或者不要再(讓他)去做一些，會碰到別人的事情。

廣告 廣告

又見色狼！醉男捷運突親外籍女遊客 站長壓制逮人反被打傷

北捷又出現色狼，一名外國籍女子，遭陌生男子親吻肩膀。（圖／翻攝畫面）

事發就在台北車站內，週六晚上十點半左右，一名35歲的廖姓男子，在捷運車廂裡，看到一名外國籍女遊客。沒想到，這名男子竟然走上前，往她的肩膀親了下去。女子當下被下哭，一旁還有其他女乘客，跳出來怒嗆男子。站務人員到場後，發現這名男子，渾身酒氣，當場將他壓制。只見男子情緒相當激動，不斷出拳揮舞，站長的臉部，還因此掛彩。捷運警察隊第一分隊分隊長郭書嘉表示，過程中該男情緒不穩，以右手揮擊站長左前額，保全遂將其壓制在地，捷警到場立即控制現場，外籍女子表示暫不追究後，自行離去。站長則到轄區派出所，對該男提出傷害告訴。

又見色狼！醉男捷運突親外籍女遊客 站長壓制逮人反被打傷

北捷又出現色狼，一名外國籍女子，遭陌生男子親吻肩膀。（圖／民視新聞）

週末假日，喝得醉醺醺，男子違法的脫序的行為，令人搖頭。

原文出處：又見色狼！醉男捷運突親外籍女遊客 站長壓制逮人反被打傷

更多民視新聞報導

夫妻年收270萬想買新北3房 猶豫「1理由」全說了！

北捷南港機廠"感電事件"2年了! 受害員工淚訴"走不出來"

學生車站地下連通道練舞練一半 遭街友「丟便當」

