北車商圈旁許昌街車輛暴衝 撞翻6機車、1騎士受傷

台北車站旁許昌街，今（7）天晚上接近六點時，發生一起轎車暴衝自撞事故。據了解，23歲的李姓女子從百貨停車場開出來，疑似太緊張誤踩油門，導致車輛失控衝向路邊，除了撞倒6台機車，還有一名女騎士也遭受波及，所幸傷勢並不嚴重。至於詳細肇事責任，還要進一步確認。

當時白色轎車先是暴衝擦撞一輛機車，導致騎士整個人瞬間倒地，身上有輕微擦挫傷，隨後車輛又往前撞上一整排停放的機車，就連路邊店家的柱子也被撞到凹陷。

附近民眾表示有聽到很大聲的聲響，所有人都跑到街上查看。而肇事車車頭全毀，可見撞擊力道之大。

至於肇事駕駛才剛拿到駕照半年，卻因為太緊張闖下大禍，後續恐怕還得跟受害騎士們商討相關賠償費用。

路旁機車、店家門柱遭撞。圖／台視新聞

台北／賴心怡、饒永忠、楊祥瑜 責任編輯／洪季謙

