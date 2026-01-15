北車商場招商 逾10業者搶卡位

圖為台北車站內美食街，許多搭車民眾停下腳步享受美食。（本報資料照片）

台北車站商場由微風集團營運近20年，合約將在今年7月到期，台鐵公司15日正式公告招商，營運權利金首度採用「累退式」抽成，得標廠商的年度營業額越高、台鐵抽成比例越低，盼藉此激勵業者衝高營運。台鐵3月20日招商截止後，就會進入審查、評審階段，結果最快5月就能揭曉。

由於台北車站旁的雙子星大樓2030年完工啟用後，據悉規格要對標台北101，屆時整個台北城西重劃後將迎來一波新復甦，業者看好「北市的百貨消費重心，有望從東邊的信義區西移」商機，得北車得天下，因而紛紛搶著卡位，已吸引包括微風、環球、新光、統一等超過10家國內外廠商探詢。

台鐵說明，台北車站商場從2樓、1樓到地下1樓，樓地板面積4325坪，營運期最長「15+8」年，要求廠商投資金額不得低於7.65億元。台鐵預計在1月20日還會再辦招商說明會，歡迎各界參與。

招商計畫以車站長期發展為願景，除意象煥然一新，更期待定位結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗，展現在地美食、品牌文化，以及台灣觀光行銷、親子休憩、藝文共享公益空間、永續發展等，形塑友善、開放且具國際視野的公共環境。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，微風集團接手台北車站商場後，年營業額從8億元成長至30億元，預估未來還可成長至40億元，希望有天可以突破50億元。

馮輝昇說，台北車站每天擁有60萬旅客穿梭，掌握流量優勢，台鐵願意與業者共創市場、共享成果，因此首度採用營運權利金「累退式」抽成，年營業額35億元以下台鐵抽5.15％、35至40億元抽5.3％、40至45億元抽5％、45至50億元抽4.5％、逾50億元抽4％。

台鐵資產開發處處長劉睿紘指出，台北車站旁的雙子星大樓完工啟用後，據悉規格要對標台北101，與台北車站的定位不只不衝突，甚至商業群聚效益遠大於競爭，相當看好未來台北車站的商機。