北車商場營運案戰況激烈 微風派高階主管坐鎮拚續經營

（中央社記者何秀玲台北19日電）交通部今天舉辦2025年招商大會，台鐵台北車站改建及營運移轉案成為一大亮點，現由微風集團營運至明年7月，市場傳出，統一超、東森、日勝生、冠德與潤泰等企業均有意投標，競爭相當激烈，微風集團則派出開發總經理高銘頂坐鎮，欲鞏固集團獲利小金雞母，宣示微風持續經營的決心。

交通部今天舉辦2025招商大會，釋出台北車站商場經營案，營運範圍包含台北車站大樓地下一樓至二樓，委外營運面積共計4324.89坪，計畫年期為15年加8年，吸引統一超商、東森、日勝生、冠德與潤泰等各路人馬到場洽詢，堪稱是搶攻北車商場經營權的前哨戰。

事實上，早年台北車站二樓商場為金華百貨，有餐飲也有服飾，但經營無特色，業界表示，如今台北車站商場能夠吸引眾人目光，「把台北車站商場，從灰姑娘變成美麗的公主」，背後重要的推手是已故微風廣場董事長廖偉志。

微風集團2007年接手改造台北車站商場，當年廖偉志考慮附近已有新光三越百貨，因而將「微風台北車站」定位為美食天地，打造全台灣最大的「食」尚中心，一樓和地下一樓進駐餐飲、零售和伴手禮，上班族及學生以及遊客在通勤的必經地，可舒適享用美食和購物，讓許多人對台北車站商場形象徹底改觀。

零售業者指出，因人潮即是錢潮，這也讓微風台北車站成為微風集團旗下最賺錢的金雞母，在明年經營權即將到期之際，也吸引群雄競逐。

微風集團策略長廖曉喬今年9月曾表示，微風在台北車站擁有主場優勢，但此次競爭空前激烈，提案必須展現決心與創新，才能脫穎而出；但她仍相信微風勢在必得。

不過也有消息人士透露，統一超將角逐台北車站大樓經營權，早在今年中就向合作品牌商發出招商通知，展現積極企圖心；對於微風台北車站招標事宜，統一超曾向中央社記者表示，若有合適場域皆會評估，持續擴大營運服務範疇。

收到統一超招商通知的品牌老闆私下表示，台北車站商場不算傳統百貨，營運內容以餐廳和伴手禮為主，不用招商化妝品、精品或服飾等業種；而統一超去年接手清水服務區經營權後表現亮眼，營運模式與台北車站商場雷同，不難看出其勢在必得的決心。

台鐵公司表示，微風台北車站經營權將在明年7月到期，預計今年12月公告招商條件，目前還沒有確切時間。有業者私下推估，招商條件公告後，台鐵還會再舉辦說明會，推測台鐵應會在明年2月農曆年後公告得標廠商，且本次競爭踴躍，得標價將會遠高於底價。（編輯：潘羿菁）1141119