北車商場爭霸戰！ 餐飲業者推特色餐.拚翻桌率

台北市 / 綜合報導

台北車站每日平均吸引超過60萬的人流，成為店家搶攻商機的兵家必爭之地，有餐飲業者為了提升翻桌率，推出特色行銷，就是希望能夠在競爭激烈的環境下，獲得顧客的青睞。專家指出，車站經濟吸引各式各樣的業者進駐，以零售.餐飲為大宗，而北車黃金商圈也有望持續擴張，在北門一帶發展。

港式點心端上桌，流沙包冰火波羅油，各式各樣的美食，讓人不知道要先吃哪一種，知名港式餐廳進駐台北車站，除了好吃的菜餚，店內服務也不能馬虎，餐飲集團行銷經理Vina說：「那其實在北車這邊出現的顧客，多半可能都會對時間有些要求，所以在(顧客)進店之後，我們就會推薦他，可能比較像是特色套餐，把所有的經典商品都涵蓋在內，或者是有一些比較，可以快速上桌的餐點。」

就是要拚翻桌率，車站駐點更講求速度，畢竟顧客可能隨時都要趕著搭車，尤其台北車站位在交通樞紐，每天吸引高達60萬人，可觀的人流，也讓餐廳紛紛進駐，民眾說：「方便，你可以搭車又可以順便逛這樣子，各式各樣都有啊，那比較喜歡吃麵，(搭車前)會去樓上享用，不錯啊，每一家的都不錯啊，那我們就會去品嘗品嘗。」

車站成為業者的兵家必爭之地，同時帶來龐大效益，行銷專家唐源駿說：「只要他的人流到了，大部分這個商機就會進駐，所以很多的商業行為，不論是這些，無論是零售，服務，都會在這邊薈萃而生，那接下來只是要把這個環境做好，讓大家喜歡來，願意停留，那這樣商機就會無限。」未來如何持續吸引消費者，增加客群黏濁度，成為業者共同課題。

