北車商場重招標 逾10廠商競爭

台北車站1樓、2樓及B1改建及營運移轉案，預計民間投資金額約7.6億元。圖為台北車站內美食街，許多搭車民眾停下腳步享受美食。（王英豪攝）

交通部19日招商大會端出60件商案，釋出3339億元商機，最受矚目為台北車站商場將重新招標，位於首都交通節點，每日逾60萬人次流動，且周邊擁多件重大開發案，生意穩定成長，為業界摩拳擦掌要爭取的金雞母，傳逾10家業者有意競標，最長可營運23年。交通部長陳世凱表示，商場營運移轉外，北車也將改建成全新風貌。

微風集團營運台北車站商場近20年，櫃位豐富，滿足餐飲、紀念品等需求，去年營業額高達29億元，因疫情展延的合約將於明年7月24日到期。北車商場是台鐵金雞母，抽成後是台鐵所有商場共構車站中收益最高者。

陳世凱表示，北車招商案預計民間投資金額最低7.6億元，將於今年12月公告招標，未來商場空間、候車空間、整體電力系統包含冷氣與消防等都會翻新，盼讓大眾看見與過去完全不一樣的北車。

此案委託營運範圍包括2樓、1樓部分櫃位及地下1樓少數櫃位，得標廠商還須負責3個樓層的改建工作，等於要重新改造北車，預計投資金額將超過原本估算的7.6億元。

台鐵資產開發處長劉睿紘指出，業界非常關注此案「大家虎視眈眈」，北車為全台唯一五鐵共構，含台鐵、高鐵、北捷、機捷及各路客運，也是最大交通樞紐，地段優越，是西區門戶計畫核心地標，每日逾60萬人次流動，過去20年生意相當好，具高度商業發展潛力。

劉睿紘說，附近未來有台北雙星、市議會舊址、台北郵局公辦都更等5項重大開發案，多棟大樓陸續完工後，將帶來上班族與通勤人潮，生意會更好，這次委外營運面積4324坪，計畫年期自「12+6年」延長至「15+8年」，本約15年，評鑑達標可獲8年優先續約權，拉長至23年盼鼓勵廠商勇敢投資，因要挹注經費改造北車。

據了解，目前北車共140個櫃位，廠商可自行規畫，傳逾10家廠商有潛在意願，微風已宣示「勢在必得」，外傳京站、潤泰CITYLINK、Global Mall環球、東森、統一、新東陽、義美、大成、南仁湖、誠品等皆有意競標。據悉，檯面上數家業者對改造北車已有想法，屆時北車翻新期間，商場關閉時間仍待得標廠商後續決策。