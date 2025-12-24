北車商場「首都門戶」明年初招標 針對大聯盟及中小企業的合作聯盟..估至少統一、冠德、東森等業者傳出有興趣參與

微風廣場進駐台北車站商場逾十九年，創下二十九億元年營業額，由於合約明年七月二十四日到期，台鐵預計明年一月初公告招標，「北車金雞母」爭奪戰悄然浮出，據了解針對大聯盟及中小企業的合作聯盟.估至少六家業者有意投標，營運重新招標，經營期規劃為十五年，至二零四一年七月，評鑑優等將可優先續約並延約八年至二零四九年。

據悉，多家業者正在評估參與，包括統一、冠德、微風、東森、新光三越、潤泰等。由於台北車站位於交通首都門戶，匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道與市區客運等運輸系統，每日逾60萬人次流動，且周邊還有多件重大開發案，而隨著微風台北車站經營權將在明年七月二十四日到期，台北車站商場將重新招標。備受矚目台鐵台北車站改建及營運移轉案，營運年限將由原本「12+6」年延長至「15+8」年。更全面升級商場硬體與整體氛圍，預估廠商至少要投入7.26億元精緻裝修。因為北車是許多國際旅客抵台後的第一站，清晨6、7點即有大量國際旅客自機場捷運抵達，第一印象格外重要。

由於日前台鐵範圍內的M7-M8發生的安全問題，另也由於香港大火燒出來的安全問題，也要求申請案子的單位，列出危機處理方案。 台北車站招商案原本預計年底前公告上網，台鐵資產開發處處長劉睿紘接受媒體聯訪時表示，因這件案子關注度高，內部希望功能定位更為明確，因此調整時程，預計元旦後一週內公告，若明年初公告，等標期約二.五個月，明年三月截止，四月評選議約，預計六月簽約。

談到招商方向，台鐵提出魅力美食、魅力購物、國際友善與安全環境等，劉睿紘表示，希望引進具台灣特色的美食與精品，同時兼顧素食、清真及國際餐飲需求，並結合行銷台灣觀光的創意作法，希望業者能發揮創意。

劉睿紘提到，北車朝做成特色商圈努力，國際友善包括提供中英日語服務，以及塑造安全環境，即食安、環安、公共安全，而日前北捷兇殺案的台北車站周邊台北車站商場招商範圍約三千多坪，涵蓋一、二樓及B1，目前有一百四十櫃位。劉睿紘表示，業者最少需投入七.二六億元進行更精緻裝修，「為了塑造更好意象，預期業者要投入的遠高於這些。」