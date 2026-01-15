北車商場ROT案正式招商公告 投資金額不低於7.65億元

北車每日人流抽過60萬人次，具備高度商業開發潛力。（照片翻拍台車公告PPT）

引人注目的「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」今（15）日公告招商，於同年3月20日截止收件。發展主軸包括：「意象再造、魅力美食、國際觀光及AI智慧」等8主軸。

本於去年底公告招商北車一案，延至今（15）日公告。根據北車資產開發處處長劉睿紘表示，本案招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸。

他表示，除意象煥然一新，結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗，在地美食、品牌文化的展現，以及臺灣觀光行銷、親子休憩、藝文共享公益空間、永續發展等，也是一個重點。

北車場域於94年依促進民間參與公共建設法規定，由當時最優申請人微風場站開發股份有限公司得標，自95年起辦理整建後營運，歷經續約，契約將於​115年7月24日屆期。因五鐵共構加上地理位置佳，許多業者紛紛喊出參與。契約期間15年，含增改修建期2年8個月，投資金額不低於7.65億元；開發權利金6千萬元，固定權利金1.2億元；營運權利金逾50億元約4％。

