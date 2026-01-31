生活中心／綜合報導

最近有民眾入住北車附近的商旅，沒想到半夜卻驚見多隻俗稱「臭蟲」的床蝨，在床上亂竄，甚至目睹蟲爬進包包裡，消失無蹤，但更氣的是，跟櫃台人員反映，答案卻很消極，對此，觀傳局介入處理，而業者也出面道歉，強調已經進行全面清消。

旅客入住台北車站附近飯店，但半夜卻看到有紅色的蟲，但一連串的驚嚇，讓他氣到PO文提醒要慎選住的地方，分享踩雷事蹟，包括出現怪味、以及最害怕的有床蝨。遭投訴當事旅店林老闆：「這個床裙、這個上半(床的部分)絕對不可能會有，但是就是下半部，我們可能沒有注意到，禮拜一的時候，消毒公司就會提一個(消毒)規劃給我們，消毒公司建議我們說，這個房間要靜置，靜置大概3天，但是我們會更久，我們會大概讓這間房間，暫時先不賣。」

北車商旅驚見「床蝨」鑽包包！ 業者急滅火：丟寢具、全面清消

床蟲應為旅客從國外帶進。（圖／民視新聞）





當天凌晨3點多發現有床蝨，讓當事旅客崩潰到整晚無法睡，反映之後，櫃台人員一開始認為沒什麼，也沒道歉，但旅客直呼，有看到蟲跑進包包裡，要求衣服、背包得全部烘乾隔離，因為跟著櫃台人員檢查房間時，甚至發現，在床墊夾層，有蟲跟蟲的排泄物。台北市觀傳局觀光產業科長闕玉玲：「業者配合請專業消毒廠商，全面檢查，後續觀傳局會和衛生單位，還有相關局處進行聯合稽查，若查有違規，衛生局將依營業衛生相關規定開罰。」





北車商旅驚見「床蝨」鑽包包！ 業者急滅火：丟寢具、全面清消

旅店業者已找專業消毒公司規劃全館清消。（圖／業者提供）





被投訴的旅店在北車周遭已經經營10年了，面對床蝨問題，老闆道歉、退款、換房，很有誠意解決，而且，當天的寢具全丟掉，也趕緊找消毒公司來清理，後續也會排時間全館清理，房務清潔再加強，因為這邊主要60%，都是外國觀光客，不過其實這種蟲，公會說應該是外來種。台北市旅館公會理事長趙一任：「床蟲這種東西在台灣，我們沒有發現牠的蹤跡，基本上都是外來，尤其是外國旅客、背包客，這種居多，因為他們可能到世界各地去旅遊，所以當一旦發生以後，我建議是先用高溫消毒，其實可以在床墊底下，撒上一些珪藻土。」旅客入住基本要求，就是房間要乾淨，床單大多是外包公司，每天高溫烘乾，畢竟位在北車旅店一級戰區，迎接國際旅客的同時，如果清潔工作沒落實，恐怕也會順帶迎來國外的不速之客。





