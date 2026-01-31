北車商旅「床墊見排泄物」爬滿活蟲！飯店被控卸責回應了

生活中心／李汶臻報導

日前有網友在社群發文爆料自己入住台北某商旅，發現房內有床蝨在爬，一掀開床單更看見床墊上都是大大小小的蟲及排泄物。網友還指控櫃檯人員，得知情況後處理態度消極，甚至企圖推卸責任。房內畫面流出，引發網友熱議；對於近日發生的蟲害疑慮，飯店稍早針對處理進度作出說明。

有網友在社群平台Threads分享自身住宿經驗，表示日前入住台北車站附近的商務旅館，起初進房就聞到異味，但並未特別在意，直到深夜才發現蟲子在房間內爬行，查詢後才得知是容易隨身物品帶回家的床蝨。他隨即向櫃檯反映，但飯店人員一開始態度冷淡，還輕描淡寫地回應「只是蟲子」，當下幾乎沒什麼道歉，直到網友再三要求後才協助處理。

北車商旅開房間「掀床墊驚見排泄物」活蟲在爬！飯店「還原實情」回應了

台北車站某商旅的床墊驚見排泄物、還爬滿活蟲，網友目擊崩潰了。（圖／翻攝自Threads@instant_grain_0809）





網友無奈表示，自己的衣物、書包等隨身物品全數必須烘乾隔離，且還親眼目睹床蝨爬進書包後消失不見，情緒幾近崩潰。後續與飯店人員一同檢查房間時，掀開床單竟發現床墊上布滿大小不一的蟲體與排泄物，床邊行李架上也可見蟲殼。

網友在貼文中控訴，櫃檯人員一度想推卸責任，甩鍋「可能是其他旅客夾帶進來的」，但旅客認為顯然是清潔工作未確實落實。網友在貼文最後控訴飯店環境糟糕至極，且工作人員的處理態度也很差勁。貼文隨後在社群引發討論，台北市政府觀光傳播局得知消息後表示「將了解及處理」。

針對蟲害疑慮，涉事商旅稍早對此事作出回應。飯店解釋，事件發生於深夜，接獲通報後已立即採取應變措施，並於隔日安排專業消毒公司進行清消作業，並針對受影響房間進行高規格處理。經全面檢查後，其餘房間目前未發現異常，相關房間也已封鎖暫停使用。飯店指出，目前正與專業公司規劃全館深度消毒日程，預計於週一（2/2）取得完整行程表後，立即依照時程執行全館清消，務求提供旅客安心的住宿環境。

針對受影響的旅客，館方在事發當下已立即協助其衣物高溫烘乾消毒，並安排更換房間。對於打亂旅客行程及造成的困擾，致上最深的歉意。目前館方正持續與該旅客保持聯繫，並積極商討後續的補償事宜。

