北車地下街另類搶劫？他被塞1小物 陌生男還伸手掏錢包千元鈔

台北車站的人流量平時就相當大，然而有網友提醒，自己最近在周邊地下街碰到強迫推銷，對方拿出一疊卡片要他選一張，自己隨便抽一張後，馬上就被收錢，且該名推銷員還作勢要掏他錢包裡的千元大鈔，讓他嚇了一跳。文章曝光引發熱議，其他人紛紛留言表示，「我在板橋那也有遇過，一開始是一群人聚在一起後來才分開的」、「前幾個禮拜才在士林捷運站遇到，用送的名義塞我一張卡，覺得是另類的被搶劫」。

原PO在Dcard發文表示，他昨天下午2、3點在台北車站地下街附近，一名男子突然往身邊靠近，然後把一疊卡片在他面前攤開，用超怪的笑容說，「你好～選一張你喜歡的」，自己沒想太多就選一個粉色頭髮的角色，結果被對方直接塞到手裡，那名男子接著表示，「我在這邊打工，支持一下，隨便給多少都行」。

這名網友當下心想，看對方可憐給個10塊20塊就好，於是掏錢包翻零錢，結果對方又說「我不收零錢啦～你有百鈔嗎」，原PO本來想說自己只有零錢蒙混過去，不料對方直接湊過來看錢包，看到裡面有千鈔，甚至當場想伸手到錢包裡掏，原PO受到驚嚇，又擔心對方有更激烈的舉動，情急之下塞了張500元鈔票給他，然後趕緊落跑。

原PO稱，後來冷靜下來仔細觀察卡片，發現是上面印著手遊角色，價值大概只值20元。他忍不住怒道，「被搶不說，差點連千鈔都被他手伸進去拿走！這已經不是推銷了吧？這是搶錢包＋恐嚇吧？很後悔沒當場吼『搶劫啊』」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言，「一不小心去到北車、西門町、中山這些地方的話，在不同時段、不同時空，都能刷新到，各種詐騙鬼島的NPC」、「老招了，當年是愛心筆，接著自製的小包包請你支持，爛招玩不完，一直騙」、「我很久之前也在地下街遇過，那時候給的是初音的卡片，跟我要錢的時候我就直接還給他，網路上的圖片印出來想跟我收100」、「我前幾個禮拜才在士林捷運站遇到，用送的名義塞我一張卡，覺得是另類的被搶劫」。

