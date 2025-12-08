北車地下迷宮容易迷路？身障者更崩潰！藍綠委坐輪椅動彈不得，台鐵：將縮短爬梯機等待時間

台北車站經常被民眾調侃是「巨型地下迷宮」，只是，對身障者來說，車站內不只容易迷路，本來應該是串起「六鐵」的車站，對身障者來說卻如一座座孤島，得從站外繞路，或是穿越商家林立的B1地下街才能抵達。

「第一次進入台北車站，沒花上1小時根本找不到目的地。」身心障礙聯盟常務監事劉金鐘說，他記得第一次走進台北車站，想要轉台北捷運，循著指標仍無法找到路，花了近1小時才到達目的。

國內多個身心障礙團體周五(12/5)共同發起「北車無障礙路線體驗行動」，邀請立委、市議員與交通部、雙鐵官員一同乘上輪椅，親身感受台北車站這座「巨型地下迷宮」，對台灣身障者有多不便。

此次出席團體，包含身心障礙聯盟、脊髓損傷者聯合會、台北市盲人福利協進會、台灣失智症協會等單位共同舉辦，希望替身心障礙者多元族群發聲，讓社會重視「國門」有多不友善。

平常習以為常的六鐵共構指標，卻未標明身障動線。

藍綠立委坐上輪椅 全在北車迷路了！

「怎麼找不到無障礙標示？」民進黨立委郭昱晴親自坐上輪椅，吃力地用手推著輪子前進，還得不段四處張望，希望尋找無障礙通行標誌。只是，曾經熟悉的台北車站，竟突然變得陌生起來。

國民黨立委陳菁徽同樣坐上輪椅，跟著一起在台北車站尋找前往北捷的路線。只是，同樣滿臉問號，好不容易在前往B1售票口的手扶梯旁，找到「輪椅符號」的標示，卻發現附近沒有電梯，得利用固定式升降梯才能下樓。

只是，即便是打開了服務箱，拿起話筒向電話那頭的服務人員求助，至少還得等待6到8分鐘，才能有專人前來協助開啟爬梯機。倘若是趕時間，根本緩不濟急。

兩名立委本來打算使用爬梯機，卻發現要等6到10分鐘才會有專人來幫忙。

爬梯機平常是用黑布罩住，有需求時才會啟動。

身障者到B1、2樓 竟得繞至站外通行

在劉金鐘的提示下，兩位立委才發現想要搭乘電梯到B1，竟然還得從台北車站南一門離開車站，前往戶外的K區電梯，搭乘電梯進入B1地下街，再繞行至捷運區。

想從台北車站前往台北捷運，還得離開火車站，到戶外的電梯搭乘到B1。

劉金鐘表示，台灣身障人口約5.1%，依照台北車站人流來估算，平均會有近3萬名身障者進出，交通部與台鐵應保障這些基本權益。此外，台北車站身為國門，更應做好這些設計，況且包含嬰兒車、大型行李都會需要這些協助。

台北市盲人福利協進會常務理事呂鴻文指出，台北車站僅有東西兩處出口設有盲人專，雖然該處屬計程車接送處，但若搭乘公車或巴士，勢必得在市民大道或忠孝東路段下車，此時就只能在無導引的情況，尋找北門或南門入口。

身障者提4訴求

改善台北車站無障礙設施，提升電梯數量 設置連續、明確、不中斷的無障礙指示 建立無障礙動線圖資 培訓站務人員協助失智或需要幫助旅客

郭昱晴坦言，由於指標的視覺設計不友善，即便是到了指標地圖，依舊會忽略無障礙指示，經過此次體驗，一定會把訊息帶到中央，協助改善標示。

陳菁徽則分享，自己也是三明治族，以前也有推嬰兒車，或是幫父母推輪椅的需求，更遑論身障朋友是每天都面臨這種困難。有了這次體驗，台北車站的無障礙規畫的確值得重視。

台鐵允諾：縮短爬梯機等待時間

台鐵北區營運處長王兆賢說明，對於爬梯機的使用需要等待6分鐘以上，的確對身障者較不友善，後續會討論如何縮短。只是，他也坦言由於台北車站站體相對老舊，新增一些設施的確會有較大阻礙，後續會持續找各軌道單位討論。

譬如，目前身障者想要搭乘電梯前往2樓，就必須得繞行至管制的「台鐵辦公區」搭乘電梯。王兆賢表示，都有和保全溝通過，倘若身障者告知服務人員，也會幫忙引導。





