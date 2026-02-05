北車地底藏祕密空間！「舒壓膠囊綠屋」只供1類人住 內部空間首度曝光

台北捷運近日曝光高運量行控中心值夜室，地點位於台北車站地底，膠囊式休息艙設計引發討論。（翻攝自instagram/metrotaipei）

北捷獨家開箱影片曝光！台北捷運ig昨（4日）PO出一段開箱影片，一處位於台北車站地底深處的神祕空間，畫面一出立刻引起網友熱烈討論。原來，這裡並非對外開放的設施，而是專為高運量行控中心人員打造的值夜休息室，整體設計宛如膠囊旅館，兼顧隱私與放鬆機能，被不少網友形容為「神級員工福利」。

台北車站地底有膠囊旅館？

北捷粉專指出，在台北車站地下深處，確實設有一處外界鮮少得知的休息空間，實際用途為「高運量行控中心值夜室」。該區域長期僅供內部同仁使用，近期才透過社群平台公開，讓外界一窺真面目。

24小時輪班怎麼休息？ 台北捷運行控中心打造專屬放鬆空間

台北捷運說明，行控中心人員須全年無休、24小時輪班值勤，工作期間需高度專注，精神壓力不小，因此規劃專屬值夜室，讓同仁在勤務空檔能短暫休息、恢復精神，確保後續值勤品質。

隔音、遮光一次到位 膠囊式休息艙設計曝光成亮點

從粉專IG公開的畫面可見，值夜室內部設有淋浴空間，方便同仁梳洗放鬆；整體空間以大量綠色植栽元素設計，營造沉靜氛圍。最受關注的，是其中配置6個獨立膠囊式休息艙，具備良好隔音與遮光效果，提供不受干擾的休憩環境。

網友怎麼看？

畫面曝光後，立刻在社群平台掀起討論：「❤️員工才能享受的福利」「適當給員工休息是好事，能減少疲勞問題」「有考慮開放上架到訂房網站嗎」「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」

