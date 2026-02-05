北車地底藏「神秘旅館」 供特定人士入住 網敲碗開放

台北車站地底深處有一個隱藏的「膠囊旅館」，不只有獨立空間可以安心睡覺，還有淋浴室可以盥洗，其實這是台北捷運體諒職員辛勤上班打造的秘密基地，讓第一線工作人員能夠暫時卸下壓力，上工時才能精神飽滿守護旅客安全。

台北捷運近日分享，位於台北車站地底深處的行控中心，其實藏著一個只有內部員工才知道的秘密基地，就是特別為第一線工作人員打造的值夜室，裡面有6個獨立休息艙，可以自行調整燈光亮度，不被其他人打擾，還貼心準備室內拖、淋浴室，讓員工可以簡單盥洗，更輕鬆休息。

台北捷運表示，這個秘密基地有三大設計特色，包括獨立膠囊空間，一秒可以進入深度睡眠的「極致隱私」；綠意盎然的配色，舒緩員工緊繃神經的「機能美學」；下工作崗位後確保休憩品質，上工時精神飽滿繼續守護旅客安全的「能量回血」。

網友看完後大讚「很棒的福利，看起來可以睡得很舒服耶」、「只有員工才能享受，好羨慕」、「這品質比膠囊旅館好很多」、「有進步是好事，持續提升待遇才能吸引好人才」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給醫護人員的值班室好太多了」、「舒緩壓力很重要，讓員工能好好放鬆，上班時也能更集中」、「看起來很讚耶，敲碗未來開放體驗住宿」、「之前看日本好像也有類似設計，一起越來越好」。

