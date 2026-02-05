北車地底藏「膠囊旅館」？他揭密：只有這族群能住！

生活中心／李筱舲報導



台北捷運系統每日承載百萬旅次，但許多民眾可能不知道，在捷運站的地底深處，竟藏有一個神祕的休息空間。北捷近日在社群上發文揭曉，原來那是專為北捷第一線輪班人員打造的「行控中心值夜室」，這看起來科技感滿滿的膠囊旅館，其實是為了讓行控中心工作人員，能在輪班空檔可以徹底放鬆、休息的「秘密基地」。









北車地底驚見「神祕膠囊旅館」？他解密都市傳說：專供這類人「能量回血」

北捷在社群發文開箱位在台北車站地底深處的「膠囊旅館」。（圖／翻攝自IG ＠metrotaipei）

北車站地底藏「都市傳說」？北捷親揭：是行控中心專屬秘密基地

北捷昨（4）日在社群發文開箱位在台北車站地底深處的「膠囊旅館」。小編指出，最近台北捷運出現了一個「都市傳說」，在行控中心深處，藏著一個只有內部員工知道的神秘休息空間。對此小編親自解答這是「高運量行控中心的值夜室」，並表示：「這個值夜室的打造，為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能有一個暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾的『秘密基地』！」。

這個「膠囊旅館」其實是北捷「高運量行控中心的值夜室」。（圖／翻攝自臉書粉專《台北捷運》）

北捷值班室隱密性惹全網羨慕 網敲碗：想在訂房網站預約！

值夜室的設計不僅考量機能，空間內採用綠意盎然的設計，幫助員工放鬆緊繃的神經；獨立膠囊空間的設計則強化了隔音與遮光性能，讓人一秒就進入深度睡眠，瞬間能量回血。貼文曝光後，讓許多網友羨慕表示：「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」、「我前陣子看日本節目，他們的海上保安廳職員休息室的設計跟這個一模一樣！」、「適當給員工休息是好事能減少疲勞問題」、「是不是缺工，不然怎提出這個想吸引人報考」、還有網友歪樓表示：「有考慮開放上架到訂房網站嗎？」。





