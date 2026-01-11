北車大廳變身原味年貨大街 「2026原民好市」把握今最後一天

原住民族委員會於十日至十一日，在臺北車站中央廣場（東半場）舉辦「2026 原民好市－臺北迎春」，集結原民市集展售、文化展演與數位行銷等內容，於歲末年終送禮與採買旺季期間，打造原民年貨大街，呈現原住民族多元文化與特色商品，自昨（十）日開幕以來，吸引南來北往旅客及民眾絡繹不絕前往採購，原民會對熱烈捧場的旅客與消費者表達衷心感謝，並請民眾把握今日最後一天機會，踴躍前往參觀選購。

原民會表示，本次活動瞄準歲末年終的送禮與採買旺季，特別選在人潮匯聚的臺北車站，希望透過高流量場域，有效提升原住民族品牌能見度並帶動實質買氣。現場精選四十五家原住民族業者，展售內容涵蓋文創工藝、農特產品、設計選物及年節伴手禮等精選好物，更推出「年節限定組合」，全方位滿足民眾的採購需求。

此外，現場特別規劃「原氣新春福袋」集點活動刺激買氣，原民會期盼透過「原民好市」，持續拓展產業通路，讓更多民眾在農曆春節前夕，認識並支持優質的原民好物。