北車微風點燈「全台最高室內聖誕樹」！參戰11月商場招標 競爭者10多位

生活中心／賴俊佑報導

北車商場將於11月招標，包括現任經營者微風在內，超過10家業者有意競標。（台鐵局提供）

台北車站商場由微風集團經營近20年，商場合約將於2026年7月24日到期，交通部將於本月19日舉辦招商大會，外傳超過10家零售業有意參與招標；微風北車今年第14年聖誕點燈盛大登場，打造室內最高、總燈數最多聖誕樹，並以「當微風點亮車站」為主題，象徵微風化作光的軌跡，將愛與祝福傳遞至每個角落。

北車商場11月招標 現任經營者微風和10多家業者有意競標

微風集團2005年接手經營北車商場，自2010年啟用以來，成功將營業額從8.3億元提升至2024年的近29億元，成長幅度高達346%，可說是微風集團的金雞母，不過商場合約將於2026年7月到期，交通部將於本月19日舉辦招商大會，外傳環球、誠品、潤泰、宏匯、東森、新東陽、南仁湖、冠德、新東陽、義美、大成等超過10家零售業有意競標，微風也有意加入戰局，微風集團策略長廖曉喬也宣示「十面埋伏、勢在必得」之決心。

廣告 廣告

北車微風今年第14年點燈「全台最高室內聖誕樹」。(圖／微風提供）

北車微風點燈「全台最高室內聖誕樹」

微風慈善基金會今年持續在台北車站一樓大廳舉辦聖誕點燈儀式，特別邀請中山女高弦樂團登台演出，以細膩悠揚的弦樂揭開序幕，同時請金曲三金天王盧廣仲擔任「圓夢大使」，並贈送台北市視障者家長協會孩童聖誕心願，親自交遞孩童聖誕禮物。

微風慈善基金會創辦人夫人林美瑛女士 表示：「每年的聖誕點燈都是一場充滿愛與希望的旅程。今年以『當微風點亮車站』為主題，象徵微風化作光的軌跡，將愛與祝福傳遞至每個角落。『因為有微風，這座車站亮了起來』Because of Breeze, the Station Shines Again. 望透過這份光亮，讓更多人看見需要的家庭與偏鄉孩子的夢想，並一同成為他們逐夢的力量。」

今年的聖誕樹是室內最高、總燈數最多，高達60,000多顆，以紐約洛克斐勒中心為靈感，用旋轉木馬造型打造的夢幻主題裝置，聖誕樹下環繞著四大超人氣吉祥物──微風熊 KAZEMON、阿舍食品阿飽、台鐵鐵魯、聯邦小白，象徵企業攜手傳遞愛與希望，成為最吸睛的聖誕地標，聖誕樹即日起至2026年1月2 日台北車站一樓大廳展出。

更多三立新聞網報導

直擊／怕搶不到肉！市場豬肉攤「民眾預訂爆滿」 最快明早就有溫體豬

4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶

立冬財運旺！「5星座、3生肖」有貴人帶你飛 威力彩2億快買

「養豬大縣」準備好了！每日出豬量增10% 籲中央全面禁止廚餘養豬

