北車怪男失控咆哮！神祕「黑衣英雄」路過秒出手 謙虛喊：剛好迷路了

社會中心／彭淇昀報導

北捷台北車站昨（30）日下午一名26歲陳姓男子突然情緒失控，不斷在站內咆哮「我要去中山站」、「不要過來，我會傷人哦」，站務人員上前制止未果，便拿出辣椒水噴灑，而一名黑衣男子路過，立刻出手將陳男抱摔在地，協助警方壓制，事後他發文還原現場當時狀況，表示自己只是剛好迷路，加上「瞥到他手上都空的」，不過也提醒大家該逃還是要逃。

台北車站陳男失控咆哮，「黑衣人」見狀立馬出手，協助警方壓制。（圖／翻攝自Threads@xry_912）

黑衣男子的見義勇為全被拍下，當時陳男一邊上手扶梯、一邊大喊「我是危險人物」、「要去中山站」，警方與捷運保在後方追趕，最終陳男才剛踏出手扶梯，秒被黑衣男子抱住、並率在地上呀至，協助警方逮人，隨後便默默離開。

影片在網路上曝光後，引來網友紛紛大讚，「超帥…摔完人就瀟灑走了」、「快狠準！直接攔下沒有猶豫！真的會很感謝他」、「沒有披風的英雄又出現了」、「好帥！動作超俐落的！太英勇了」、「直接攔住真的太強了，好勇敢」、「快狠準！直接攔下沒有猶豫！真的會很感謝他」、「反應真的好迅速，感謝英雄！帥炸」。

事後，黑衣男子也現身留言區回應，當時正好要去拿護照，「不知道為啥迷路，然後單純發現有一條手扶梯剛好有路可以跑」，不過他坦言，事發後看影片發現自己可能有擋到另一位警察的路線，謙虛表示「其實警察一定抓的到，我多餘的」；另外他當時有看到陳男手上沒有拿任何武器，才會還不猶豫出手幫忙，不過仍提醒「該逃還是請逃謝謝，因為辣椒水不管是誰噴，在附近真的很嗆」。

對此，陳男家屬獲報也到場，表示陳男情緒狀況不穩定；警方則指出，陳男此舉已觸犯恐嚇公眾罪，被依現行犯逮捕，訊後移送北檢偵辦。

